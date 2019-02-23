2019中部美食網友精選TOP10！正餐到甜點都幫你找好了

文／Sharelife分享生活

談到中部美食，不只保留了傳統小吃，新穎的潮流美食更是如雨後春筍般的一間間冒出，這次力邀百萬中台灣粉絲，票選出年度十大中部店家，到底網民心目中的終極美食會是哪間店呢？一起來看看吧！

在這網路發達的世代，大家上館子前，總是會上網做一下功課，看著網友推薦各式不同的店家，卻還是不知道怎麼選擇嘛！？別擔心，台中在地粉絲專頁【台中美食地圖】特地號召百萬粉絲，就是要票選出心中的「中」極美食！



第十名、石原省太郎｜「10元泡芙」超級省！連小學生都買的起，銅板甜點新主張！



【石原省太郎】有著專屬可愛的貨櫃屋，不僅環境舒適好拍，平價實惠的點心表現也十分突出，走著清新微甜路線更加耐吃，泡芙的餡料都是店家親手製作，百分百鮮奶不加一滴水，更沒有防腐劑，用銅板的價格就能滿足想嚐甜點的口腹之慾，不管是下午茶或是帶回家給小朋友當獎勵都是很棒的選擇！



詳細介紹：「10元泡芙」超級省！連小學生都買的起，銅板甜點新主張！

地址：彰化縣員林市員水路二段528號

電話：04 838 0288

營業時間：14:30-1900



第九名、灰鴿/鍋｜蝦到極點！6款鮮蝦擺滿滿，正宗重慶麻辣「灰鴿」竄起！



【灰鴿／鍋】帶來了一場正宗重慶麻辣饗宴，其中「活體龍蝦」更是一大亮點，活龍蝦上桌後仍然精力旺盛、活蹦亂跳，一不小心還會偷溜出海鮮盤呢！



想吃鍋的你，找機會快來享受一頓澎湃的海鮮鍋物饗宴吧！無論是單純吃飯或是多人聚餐，【灰鴿／鍋】都可以獻給大家。再加上日式氛圍的環境，營造出舒適、放鬆的用餐心情，在此享用鍋物一點都不會有壓迫感。



詳細介紹：蝦到極點！6款鮮蝦擺滿滿，正宗重慶麻辣「灰鴿」竄起！

地址：台中市南屯區永春東七路968-3號

電話：04-2258-7111

營業時間：11:00～14:30、17:00～23:45



第八名、雲火燒肉｜豬肉界的勞斯萊斯！一次品嘗「伊比利黑豬」多種口感



【雲火日式燒肉】在台中燒肉界大受好評，主要提供消費者零負擔的燒肉輕食饗宴。因產品香Q軟嫰、油潤不膩，快速打出了「時尚輕燒肉，食肉不長肉」的響亮招牌。



台中人愛吃燒烤人人皆知，想吃到一次擁有「高等食材、合理價位、優質服務、多重優惠」的燒肉店嗎？來【雲火日式燒肉】絕對能滿足你的味蕾！



詳細介紹：豬肉界的勞斯萊斯！一次品嘗「伊比利黑豬」多種口感

地址：台中市西屯區太原路一段255號（太原路與寧夏路口）

電話：04-2311-0071

營業時間：平日15:00～22:30（最後點餐至21:00）、假日11:00～22:30（最後點餐至21:00）



第七名、台客燒肉粥｜是阿嬤的味道！南屯「古早味手路菜」誘惑宵夜新選擇



如果說食物可以傳承記憶，那麼滿足的一頓飯可以幫記憶塗上最好的顏色，【台客燒肉粥】提供你在家常與大餐之間一家貼心的小餐館，晚餐宵夜吃點好東西，聚餐、獨食都有很棒的享受！



重視食材，堅持手做是【台客】對於料理的堅持，看起來家常的料理更是考驗師傅「手路」的重頭戲，用最單純的方式表現美好的傳統風味，酥炸燒肉、古早味肉粥、高粱香腸。今天，你的宵夜可以不只雞排配珍奶，就讓【台客燒肉粥】濃濃的古早味喚起你胃裡的鄉愁。



詳細介紹：是阿嬤的味道！南屯「古早味手路菜」誘惑宵夜新選擇

地址：台中市五權西路二段722-1號

電話：04 23890880

營業時間：週二至週五 下午5:00 - 凌晨01:00 、 週六、週日 上午11:00 - 下午02:00 下午5:00 - 凌晨01:00 週一店休



第六名、風尚人文｜老字號咖啡館端上「麻油雞」「螺肉蒜」，懷念滋味暖進你胃裡



老牌複合式餐廳【風尚人文咖啡館】，喚起了不少台中人的回憶，時光飛逝，長達20年的它即便取消全天營業，但仍然是許多人懷念的一間咖啡館。



【風尚人文咖啡館】顛覆你對「複合式」的刻板印象，絕對不使用料理包快速出餐，秉持著真材實料、用心烹調，而且還供應了多樣化餐點任你挑選，空間也很寬敞且不限時用餐，非常適合家庭／團體聚餐。



詳細介紹：老字號咖啡館端上「麻油雞」「螺肉蒜」，懷念滋味暖進你胃裡

地址：彰化縣彰化市中正路二段623-1號

電話：04-722-8585

營業時間：10:00～00:00



第五名、水森水產｜這一桌要不要這麼「蝦」四隻大龍蝦超滿足！



【水森水產】以活海鮮最為知名，這次經典套餐【蝦霸王】出現破天荒的升級服務，可將兩隻手臂蝦加購換成活跳跳的野生花龍蝦，加起來可是有四隻大龍蝦阿，而且還有著超爆量的40隻鮮蝦，就是要來挑戰全台最生猛的海鮮鍋。



詳細介紹：這一桌要不要這麼「蝦」四隻大龍蝦超滿足！

地址：台中市南屯區龍富路四段437號

電話：04-2380-2829

營業時間：11：00～22：00



第四名、森川丼丼｜全台首創！超巨大鰻魚握壽司磅礡登場，別具匠心的日式料理



【森川丼丼】靠著對於日本料理的熱情與創意，研發出許多外觀搶眼兼具美味的特色料理，原本在高雄可是相當知名的排隊名店，擴展到台中後人氣依然不減，熱情的服務人員與輕鬆舒適的氣氛都能讓你享受滿足的一餐。



【森川丼丼】用料極其豪邁，巨型野鰻握壽司、爆量鹽蔥牛舌丼、浮誇的森川海景丼，混合傳統手藝與創新作法，就是要帶來不一樣的日本料理。

詳細介紹：全台首創！超巨大鰻魚握壽司磅礡登場，別具匠心的日式料理

地址：台中市北區梅亭街214號

電話：04 2236 0868

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00



第三名、花現愛 幸福燒｜吃下一束花？快來豐原廟東與「玫瑰花燒」幸福相遇吧！



銅板美食又來了，誰說雞蛋糕就只能走簡單造型，位於廟東商圈的【花現愛 幸福燒】來自一位年輕老闆，獨特的玫瑰花造型就要讓大家驚豔，從設計模具到麵糊、配料都自行研發與製作，綿密口感、造型獨特真的深得大眾喜愛呢！

詳細介紹：吃下一束花？快來豐原廟東與「玫瑰花燒」幸福相遇吧！

地址：台中市豐原區中正路151號

電話：0900-005-898

營業時間：15:00～20:00（公休日不定，須關注粉專公告）



第二名、拼鮮｜天天狂賣！誇張澎湃「海產泡飯」在彰化，竟然只要175元



如果說海鮮是海產泡飯的靈魂，好湯頭就是給主角盡情揮灑的舞台。來自北海道的特一等原塊昆布(超過一公尺)熬湯，除了比昆布粉，昆布碎更鮮更有層次外，營養也更完整，【拼鮮】也特別準備大型冷凍庫，在產季時大量留住品質最好的海鮮，也把大量進貨降低的成本直接回饋給客人，用小吃的方式賣就是為了讓大家可以更輕鬆地吃到好海鮮，絕對不是廉價的火鍋料海鮮充數呦。



為什麼彰化美食那麼迷人？就是因為又青、又鮮、CP值高翻天！飯店級海鮮衝擊街頭美食，來【拼鮮海產泡飯】才發現，原來吃好料真的很便宜。

詳細介紹：天天狂賣！誇張澎湃「海產泡飯」在彰化，竟然只要175元

地址：彰化市三民路251號

電話：04 7286777

營業時間：週一公休，周二至週日 11:00 - 21:30



第一名、八度耀｜草悟道在地推薦！家庭風「手作定食」，不能錯過的好料理



手作定食可是很講究功夫，【八度耀手作定食】帶來的不僅是一道日式料理，也是老闆想給顧客的獨家滋味，為了符合大眾的口味，不斷的研發與創新更多樣的菜色，料理全都由老闆自己挑選、醃製、烹調，任何一個細節都不可放過，平價價格就可以享受到頂級的美味！

詳細介紹：草悟道在地推薦！家庭風「手作定食」，不能錯過的好料理

地址：台中市西區向上北路138號

電話：04- 2301-1219

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00，週二公休



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）