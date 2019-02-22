全家咖啡旗艦店前進台中搶先看！室外還有設計風雅座

點評：看起來好有質感阿

▲台中全家咖啡旗艦店於22日新開幕。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

許多人每天上班前或是下班後都喜歡來上一杯咖啡，讓咖啡市場在台灣有著龐大商機，而超商業者也相中這點開始主打自家咖啡品牌，其中全家繼台北東區開設咖啡旗艦店，22日也正式插旗台中，全新概念設的的台中時尚店就位於北屯區。

在文心、陝西路口的這間全家超商，質感色系的深藍色招牌有別於全家常見的綠白色，店內空間廣大且鄰近商辦大樓和台中捷運文心中清路站。

▲內裝走質感風格的裝潢。

既然是咖啡旗艦店，內裝走的是非常咖啡廳的裝潢，採用很多金銅燈具和木質桌椅，搭配上鐵件等金屬元素，營造出了高質感的風格，且還有附插座的高腳位區，連室外走廊的牆邊也設置了座位區。

▲還沒正式開幕就已有很多人潮。

▲室外座位區。

旗艦店除了一般咖啡外，也有供應一般門市熱門唐寧茶系列，較特別的則是有多種單品咖啡以及開幕限定限量的冠軍豆向陽咖啡，另外則有限量供應的輕食和套餐。與台北門市一樣引進了相同UCC專利的「泡沫咖啡機」，讓咖啡喝起來口感更為滑順。另外一邊則是超商的門市。

▲和台北門市相同的冰泡沫咖啡機。

▲▼門市Menu。

全家咖啡旗艦店台中時尚店在22日下午4點正式開幕，而在開幕當日舉辦了特賣會和打卡贈禮的活動，如果在台中的朋友可以過來嚐鮮順便喝杯咖啡。

▲開幕優惠活動。

全家咖啡旗艦店台中時尚店

地址：臺中市北屯區文心路三段981號(中清西二街口)

電話：04-2292-0168