春遊北陸　見證巨無霸雪牆！立山黑部4/15開山

文／七逗旅遊網提供

4月中，當春天來臨，立山黑部室堂的風景卻還停留在冬天，一望無際的冰雪世界、高大的雪牆讓人嘆為觀止，過去甚至曾出現過高達20公尺的巨無霸雪牆！距離立山黑部只要5分鐘車程的地方，還有一間被列入溫泉百選的飯店─「森之風立山」，是暢遊立山黑部的絕佳住宿選擇！



▲立山黑部開山亮點─巨無霸的雪牆。（圖／shutterstock.com提供）

日本北陸的旅遊勝地─立山黑部在每年的4-11月，都非常受到世界各地旅客的歡迎，經過一個冬季的大雪後，冰封了一整季的立山黑部即將強勢回歸！到時候，來雪之大谷，將有機會親眼看見10-20公尺的雪牆。今年，大家最期待的開山日就在4/15，雖然巨大的雪牆，將會從開山日一路開放至6/21，但越早上山，越能看到高大的雪牆，因此千萬得把握時間，趁著一開山就趕緊上山朝聖無垠的白色世界！



▲坐庄川峽遊船，吹風賞櫻。（圖／盈達旅遊、庄川遊覧船株式会社提供）

當立山黑部開山，也差不多是「日本最後的秘境」庄川峽吹起櫻雪的時候。這時候最適合搭著遊船，來趟水上賞櫻之旅，感受一場水上的櫻花雨。如仙境的庄川峽經過春櫻的點綴顯得相當迷人，在翠綠的山野和瀲灩的碧綠水光中，粉嫩的櫻花特別突出。隨著光影變化，沿途所能看到的山光水色彷彿一幅動態的畫作。



▲岡崎公園的「五萬石藤」吸引許多慕名而來的民眾。（圖／盈達旅遊提供）

春季來日本玩，不只能賞櫻花，這段時間從名古屋入境，是最聰明的選擇，可以順便朝聖愛知縣、名古屋市盛開的紫藤花。以名古屋城為中心的名城花公園擁有3300平方公尺的藤之迴廊，只有在紫藤花盛開時，才能見到名古屋城和藤花同框的美景，紫色的藤花神秘而高貴，和歷史悠久的古老城池非常相襯。另外，愛知縣紫色的岡崎公園有一棵紫藤界的人瑞─超過120歲的「五萬石藤」，喜歡沐浴在藤花芬芳之中的你，一定要親眼瞧瞧它壯觀的模樣！





▲春天來白川鄉合掌村，綠意盎然的童話王國讓人心曠神怡。（圖／盈達旅遊提供）

日本北陸還有一個讓人趨之若鶩的童話世界─白川鄉合掌村。在白川鄉合掌村，至今還能看到200-300棟傳統的合掌造，同時也有居民住在這裡。合掌村中的合掌造，屋頂由茅草組成，從正面看起來，就像是一個個等腰三角形，純樸的田園風光可是在其他地方難以見到的景象，就像進入了童話故事中，與世無爭的小村落。



▲來美濃市，製作世界上唯一的和紙吧！（圖／盈達旅遊提供）

想親自製作我們每天都會接觸到的紙嗎？來和紙的故鄉─美濃，透過常設展覽、以紙為主題的企劃展覽，你可以快速瞭解和紙的歷史，盈達旅遊也安排你以匠人御用的工具、天然原料，體驗和紙活動的樂趣，你所製作出的和紙可是世界上獨一無二的作品喔！



▲森之風立山HOTEL的視野極佳，離立山黑部也非常近。（圖／盈達旅遊提供）

一般的立山黑部旅行團，往往安排入住富山、礪波甚至是高山、金澤地區，車程起碼得花上1-2小時。為讓旅客能有更多時間待在立山黑部，盈達旅遊特別安排入住離立山黑部只要開車5分鐘就能抵達的溫泉旅館「森之風立山HOTEL」。這間溫泉旅館已經連續2年躋身溫泉百選的行列中，溫泉百選是由全日本2萬名專業旅遊人士，根據服務、料理、設施、企劃等四大項目進行投票，最後再由「選考審查委員會」嚴選出最後的100個名單，溫泉百選的名單，也成為全球泡湯發燒友的朝聖寶典。



▲森之風立山HOTEL名列溫泉百選飯店，湯泉有美肌效果，大受女性歡迎。（圖／盈達旅遊提供）

森之風立山HOTEL中的泉質滑順溫和，擁有美肌的效果，氣泡浴、寢湯、三溫暖，帶給你絕佳的湯泉饗宴，還有露天風呂，讓你能夠邊泡湯、邊享受壯闊的立山連峰、夕陽彩霞、璀璨的星空及朝日多彩的山嵐美景。3/1-5/31期間，還有超人氣的星空觀覽會，旅館無光害的環境、位於高山的地理位置是觀星的好所在。

盈達旅遊也在行程中安排多個超值景點，光是入場費就超過1萬日圓(相當3,000元台幣)，餐食上也毫不馬虎，午餐以當地美饌為主，並嚴選各間飯店新鮮的會席料理或和風、西式料理混搭的自助百匯。



推薦行程：

＊ 2/28前報名付訂，2人同行第2人省$3,000

▲ 立山雪牆紫藤賞．百選溫泉森之風六日│上高地│庄川峽│白川鄉│►►►



更多資訊：

盈達旅遊

電話：02-7728-7717