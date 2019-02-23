台北懷舊風「誇張古懂咖啡店」　必點火烤三明治超澎湃

在北國扮演父親的角色，同時撰寫溫哥華的美食、旅遊..

點評：把拔馬麻看到一定超感動der

文、圖／海馬老爸

會走進這家咖啡館，完全在意料之外。跟友人相約仁愛路商量要事，被告知：這家咖啡館挺有個性，來試試吧！

由仁愛路轉入臨沂街，咖啡館在一樓以眷村老屋的風貌在巷弄間突兀著。明明是棟四層樓的老公寓啊！藍色的木窗框包圍著被紛亂的海報遮蔽的霧玻璃，玻璃木門好整以暇端坐，整個門面至少出現4次店名《誇張古懂咖啡店》，在頭頂的門楣上、火紅春聯上，以及窗邊店招。

點餐櫃檯

店名裡既然嵌入誇張二字，索性就從店外讓人一路咋舌到店內吧！木門裡是狹長形的空間，若非進門前被店名洗腦了四次，你絕對會以為走入二手古董店….. 這時你才恍然大悟，落落長的店名裡的「誇張」之外，「古懂」意指為何了。

這些古物收藏可謂琳琅滿目 – 書籍、雜誌、漫畫、電話機、收音機、黑膠、檯燈等，每一件都讓五六年級的人熱淚盈眶。除了展示性的舊物，復刻板的皮沙發，貼木皮的餐桌，家庭風格的吊燈，也讓用餐區充滿上世紀60年代的氛圍。

菜單是以豔紅的結婚證書包裹，手寫的字體搭配拍立得風格的餐點照片，主人豪邁不拘的風格顯而易見。

友人點了杯焦糖瑪奇朵，味道與外觀一樣美觀；我自己點了杯椰加雪菲手沖咖啡，固然以日本燒酒的容器上桌十分有創意，可惜的是咖啡風味過淡。

老實說，咖啡雖然不錯，但環境雜亂，展品擺設不羈、以昏暗營造氣氛的咖啡館實非我所好。這樣的負面印象從我踏入門始終沒離散，直到我品嚐了該店的三明治！當老闆娘把三明治往桌上一放，這才知道菜單裡的照片有多麼誤人！

份量大是第一印象。內餡滿滿的兩大串火烤三明治，光看就飽了一半。【厚切牛牛三明治】裡的漢堡排紮實而不柴，花生醬添加香氣之外，竟然摻和了醃蘿蔔粒，除了口感豐富，也增添清爽。【西西里雞腿排三明治】的雞肉滑嫩彈性兼具，切片番茄與歐姆蛋緊緊相依，在口中與嫩雞跳著義大利風的探戈。踏出咖啡店門口，我知道我與這家店的三明治墜入愛河了。改天必得再次上門，試試頗受好評的德州烤雞三明治，然後耐著性子把店老闆精心蒐集的古物好好觀賞一遍。

誇張古懂咖啡店

地址：100台北市中正區臨沂街40之5號

電話：0983-425-003



海馬老爸

風象星座的雙子男，45歲之前為跨國企業的行銷公關高階主管；45歲之後移居加拿大。伴著一雙青少年兒子，在異國春櫻夏陽秋楓冬雨雪裡扮演父親的角色，同時記錄溫哥華的所見所聞。



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