ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台北懷舊風「誇張古懂咖啡店」　必點火烤三明治超澎湃

海馬老爸的嚐遊日記 海馬老爸

在北國扮演父親的角色，同時撰寫溫哥華的美食、旅遊..

點評：把拔馬麻看到一定超感動der
ETtoday餓勢力

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

文、圖／海馬老爸

會走進這家咖啡館，完全在意料之外。跟友人相約仁愛路商量要事，被告知：這家咖啡館挺有個性，來試試吧！

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

由仁愛路轉入臨沂街，咖啡館在一樓以眷村老屋的風貌在巷弄間突兀著。明明是棟四層樓的老公寓啊！藍色的木窗框包圍著被紛亂的海報遮蔽的霧玻璃，玻璃木門好整以暇端坐，整個門面至少出現4次店名《誇張古懂咖啡店》，在頭頂的門楣上、火紅春聯上，以及窗邊店招。

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

點餐櫃檯
店名裡既然嵌入誇張二字，索性就從店外讓人一路咋舌到店內吧！木門裡是狹長形的空間，若非進門前被店名洗腦了四次，你絕對會以為走入二手古董店….. 這時你才恍然大悟，落落長的店名裡的「誇張」之外，「古懂」意指為何了。

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

這些古物收藏可謂琳琅滿目 – 書籍、雜誌、漫畫、電話機、收音機、黑膠、檯燈等，每一件都讓五六年級的人熱淚盈眶。除了展示性的舊物，復刻板的皮沙發，貼木皮的餐桌，家庭風格的吊燈，也讓用餐區充滿上世紀60年代的氛圍。

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

菜單是以豔紅的結婚證書包裹，手寫的字體搭配拍立得風格的餐點照片，主人豪邁不拘的風格顯而易見。

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

友人點了杯焦糖瑪奇朵，味道與外觀一樣美觀；我自己點了杯椰加雪菲手沖咖啡，固然以日本燒酒的容器上桌十分有創意，可惜的是咖啡風味過淡。

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

老實說，咖啡雖然不錯，但環境雜亂，展品擺設不羈、以昏暗營造氣氛的咖啡館實非我所好。這樣的負面印象從我踏入門始終沒離散，直到我品嚐了該店的三明治！當老闆娘把三明治往桌上一放，這才知道菜單裡的照片有多麼誤人！

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

份量大是第一印象。內餡滿滿的兩大串火烤三明治，光看就飽了一半。【厚切牛牛三明治】裡的漢堡排紮實而不柴，花生醬添加香氣之外，竟然摻和了醃蘿蔔粒，除了口感豐富，也增添清爽。【西西里雞腿排三明治】的雞肉滑嫩彈性兼具，切片番茄與歐姆蛋緊緊相依，在口中與嫩雞跳著義大利風的探戈。踏出咖啡店門口，我知道我與這家店的三明治墜入愛河了。改天必得再次上門，試試頗受好評的德州烤雞三明治，然後耐著性子把店老闆精心蒐集的古物好好觀賞一遍。

▲▼ 台北誇張古懂咖啡店。（圖／海馬老爸 提供）

誇張古懂咖啡店
地址：100台北市中正區臨沂街40之5號
電話：0983-425-003

海馬老爸

風象星座的雙子男，45歲之前為跨國企業的行銷公關高階主管；45歲之後移居加拿大。伴著一雙青少年兒子，在異國春櫻夏陽秋楓冬雨雪裡扮演父親的角色，同時記錄溫哥華的所見所聞。

部落格：溫市笑應my.van.life、粉絲專頁：海馬老爸的溫哥華日記

關鍵字： 誇張古懂咖啡店 台北美食 達人美食 美食情報 火烤三明治 懷舊風 復古風 海馬老爸

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

推薦閱讀

在多倫多靠美食解鄉愁！豪大大雞排30公分堅持不切塊

用冰淇淋甜筒喝咖啡！　加拿大陽光海岸特色拿鐵甜點

走遍《鬼怪》劇中場景！加拿大魁北克城堡酒店

IG熱門打卡景點！多倫多「寵物噴泉」27隻萌犬圍繞

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

桃園藝親子火鍋有2層樓高溜滑梯

感謝台灣！東京迪士尼遊行現身台北

苗栗秘境下午茶必點芋圓仙草凍

新竹大份量和牛火鍋、巨霸海鮮船

6大健行目的地　讓你邊玩邊甩肉

嘉義綠盈牧場高cp50元玩整天

三重戶外景觀餐廳！活蝦吃到清粥小菜

3月遠東Café有龍蝦料理吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

2019台北燈節交通管制懶人包

台北懷舊風「誇張古懂咖啡店」

到大板根賞櫻　3種櫻花滿開一次看

出國就生病？國內工作忙免疫已經減弱

久等了！拉提莎插旗淡海美麗華

全台夢幻賞櫻地　媲美日本仙境

櫻花下划船！日本櫻花季浪漫玩法

台中IG爆紅霜淇淋造型馬鈴薯泥

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366