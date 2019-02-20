奇幻阿凡達生命樹在夜裡發光！台灣燈會美南島原鄉美出新高度

▲屏東燈會南島原鄉燈區生命樹。（圖／屏東縣政府提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

2019台灣燈會美出新高度，不僅外媒被評為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，更是首次燈會不以生肖為主題，改讓土地、人文發聲，像是南島原鄉燈區從南島文化、台灣原民為發想設計，琉璃、圖騰、族語、部落精靈等元素加上燈光效果，形塑出如同電影阿凡達般奇幻場景。

▲南島原鄉燈區琉璃森林。



南島原鄉燈區由屏東縣政府原住民處規劃，藝術家陣容都是屏東縣內排灣族及魯凱族知名藝術家，依擅長的媒材並結合創意製作燈組，充滿藝術浪漫氣息，成為燈會熱門的打卡點。最吸睛的為15米高的主燈「生命樹」，就如同電影阿凡達裡面生命樹，垂掛的串燈及樹幹中的燈光一層層向上亮起，完全不靠3D特效就能打照出奇幻的震撼場景。

▲用琉璃、圖騰、族語、部落精靈等打造充滿原住民文化的特色燈區。



原住民處指出，台灣一直被認為是南島語系民族的發源地，學者研究在台灣隨處可見的構樹，與其他南島語系國家的構樹基因對照，發現和台灣系出同源，透過生命樹來訴說南島民族共同生命的起源及傳承古老的記憶。

▲夜晚打上燈光充滿奇幻氛圍。



每晚生命樹會輔以音樂、節奏、光雕、雷射光影交錯的方式與民眾互動，台灣16族及南島語族的問候語，排灣族的Djavadjavay ，魯凱族的Mwadringadringaysu，阿美族的Nga’ay ho等，親切的問候加深遊客印象，燈會結束後這些藝術裝置將移至縣政府或移至縣內各原住民鄉鎮館典藏。