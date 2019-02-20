繽紛西班牙建築、尖頂城堡　不出國南投兩天一夜異國風小旅行

▲九族文化村全新西班牙海岸設施高地風建築充滿異國風情。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／南投採訪、報導

228連假想好要去哪小旅行了嗎？四天連假沒出國也可以感受濃濃異國風情，位於南投埔里有一座歐風城堡，尖頂城堡與歐風莊園就像一秒飛到歐洲，另外，九族文化村也推出了全新的西班牙海岸設施，以西班牙建築師高第獨特風格打造，歐風兩天一夜小旅行就這樣玩。

▲妮娜巧克力夢想城堡以歐風城堡風格打造。



妮娜巧克力夢想城堡2018年暑假正式開幕，華麗精緻的外觀訴說著主人的品味與堅持，城堡建築體共有3層樓高，米白、灰藍尖頂建築就像童話故事中會出現的夢幻城堡，從大門走進園區內就像穿越任意門來到歐洲，莊園裡各式純白雕像與造景充滿濃濃歐洲風情。

▲歐風花園超好拍。



▲城堡內部就像走進霍爾華茲場景。



妮娜巧克力夢想城堡以中古世紀的歐式建築為藍圖，復古典雅的氣派大廳用光雕投影說故事。從旋轉樓梯走上二樓則是用廳空間，這裡不僅能吃到、買到巧克力還能到巧克力DIY教室自己動手做。

▲不同濃度的巧克力冰淇淋旋轉冰櫃。



▲各式口味的巧克力在這都吃得到，巧克力控絕對會失心瘋。

＊Cona’s Chocolate Castle妮娜巧克力夢想城堡

地址： 545南投縣埔里鎮桃米路32號

▲九族文化村西班牙海岸主題斥資六億打造。

九族文化村西班牙海岸主題全新登場，斥資六億以西班牙名建築師鬼才高第最著名的建築奎爾公園、巴特婁之家及聖家堂為靈感，打造樂園版的高第風建築「西班牙海岸」，讓沒去過西班牙的遊客也能感受西班牙風情，成了全新的網美打卡點。

▲全新的西班牙海岸五項設施。



除了雄偉華麗的高第西班牙建築外，更集合陸海空五項不同的遊樂設施，大漩渦、水戰船、飛行船、皇家火車和無敵戰艦，玩到全身濕也捨不得回家。此外，西班牙海岸園區還特別安排外國舞者表演西班牙弗朗明哥舞蹈，感受道地的西班牙熱情。

▲馬賽克在陽光下閃閃發亮。

▲高第建築風格繽紛好拍。

▲西班牙弗朗明哥舞蹈表演。

＊九族文化村

地址： 555南投縣魚池鄉金天巷45號