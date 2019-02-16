台北燈節16日晚間7點正式點燈！主燈豬寶、夢幻燈海隧道搶先看

▲2019台北燈節主燈豬寶。（圖／記者李毓康攝，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

2019年台北燈節即將於今（16日）晚間7點舉行開幕點燈儀式，今年燈會一樣選在西門町，採雙主燈，其中近3層樓高的「百變豬寶亮晶晶」由550萬畫素的LED彩幕拼組合成，像積木般方正的獨特造型會隨著燈光秀變化外觀，試燈時就已有許多民眾搶先圍觀，現在就一起來搶先看。

▲方方正正的百變豬寶亮晶晶高達近3層樓高。（圖／記者李毓康攝，下同。）



2019台北燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，由教父級設計師AKIBO創作的「百變豬寶亮晶晶」主題燈，主燈秀全長三分鐘，透過高畫質LED螢幕組合而成的豬寶，搭配全球百大DJ RayRay創作主題音樂，隨著電音節奏幻變化精彩奪目。

▲中華路燈海大吉小豬。



除了兩大主燈，還有我愛創作亮晶晶、銀河隧道夢想生活亮晶晶和友好城市亮晶晶等多樣化燈區。市府表示，今年燈節融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。

▲必拍的夢幻藍色燈海隧道。



▲台北天后宮以動漫呈現傳統宗教意象，Q版林默娘登場。

▲上海豬歲喜盈門。

除了豬年主題，這次觀光局更邀請到米奇與米妮來到台北燈會，適逢東京迪士尼35週年慶，米奇控一定要朝聖「奇趣大禮Fun米奇」巨大迪士尼禮盒。開幕點燈儀式除了能搶先欣賞燈飾，今晚現場將由「嘻哈教主」大支與韓國嘻哈歌手Flowsik演唱揭序幕，同時神棍樂團也將出演，為2019年台北燈節揭開序幕。

▲米奇禮盒燈飾以迪士尼90週年為主題設計。



▲2019台北燈節地圖。（圖／台北市政府提供）



2019台北燈節

開幕儀式：2月16日17時至21時30分

日期：2月16日至2月24日

亮燈時間：平日 17：30 ~ 21：30；假日 17：30 ~ 22：30