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台北燈節「搖擺北門」光雕秀晚間登場　360度全面投影

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▲2019台北燈節。（圖／台北市政府提供）

▲北門燈節期間每晚都有光雕秀演出。（圖／台北市政府提供）

記者陳涵茵／台北報導

2019台北燈節將於今（16日）正式登場，今年燈節一樣選在熱鬧的西門町，除了主燈區今年燈節首度以360度四面環繞方式投影北門，展出精彩的光雕秀，16日及2月17日更加碼邀請到黃子佼及9m88 現場演唱，成為新的燈節亮點。

▲北門光雕。（圖／取自台北旅遊網）

▲北門光雕採360度全四面投影。（圖／取自台北旅遊網）

今年燈節以「搖擺北門」為主題，不僅讓夜晚的北門發光，更首次以360度全四面投影讓遊客每個角度都能欣賞，長達七分鐘光雕投影秀，融入許多爵士風音樂與舞蹈元素。若以北門為核心周邊有許多日治時期的景點像是「台北郵局」、「大阪商社」、「三井倉庫」與清代「撫臺街洋樓」等周邊古蹟建築群，呈現歷史與文化的聚落感，是許多觀光客必訪之地。白天古蹟巡禮、夜晚到西門看燈節成了完美的一日遊行程。

▲北門光雕秀。（圖／citizenM提供）

▲citizenM鄰近北門。（圖／citizenM提供）

而荷蘭潮酒店citizenM鄰近北門，在房內不僅能看飛機起降俯瞰歷史建築北門，夜晚想看光雕也僅需5分鐘路程，citizenM台北北門世民酒店表示以往平均國外旅客入住高達七成，也是台北西區飯店中歐美旅客下榻人數最多的，此次燈節期盼能讓外國旅客感受濃厚的台灣過節氛圍。

台北府城北門(承恩門)
地址： 100台北市中正區忠孝西路一段

＊「東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。」
 

關鍵字： 台北市旅遊 星級飯店

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