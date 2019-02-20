韓國精選賞櫻勝地 櫻花季來這裡準沒錯！

文／七逗旅遊網



過年剛結束，也代表春天就要到來，韓國的春天相當美麗，相信廣大的哈韓迷不會放過去韓國賞櫻的好機會，這時到韓國，有粉色的花海當作背景，能夠輕鬆拍出像韓劇劇照一樣優雅的網美照喔！





▲到南山公園散步賞櫻，還可以看見不遠處的南山塔。（圖／shutterstock.com提供）

首爾、京畿道賞櫻名勝



對居住在首爾的市民們來說，位在首爾最高點的南山公園，平常就是散心、約會、看夜景的好地點，尤其春天的南山公園更是人氣爆棚，因為這一季，除了黃色的迎春花、杜鵑接連綻放外，還有一片粉色櫻花迎接你的到來。來到南山高點的八角亭、N首爾塔，能享受更棒的視野喔！





▲南怡島的春天相當夢幻（圖／株式會社南怡島提供）



經典韓劇《冬季戀歌》的忠實粉粉，一定非常嚮往能夠親自踏上南怡島。南怡島的冬天蕭瑟而美麗，但春天時，這裡的風景也毫不遜色，高聳的水杉長出了青綠的枝葉，連櫻花樹也長得特別高大，白色、淺粉色、粉色的花朵宣告著春之女神已悄悄來臨。



朝聖韓國櫻花之城─鎮海





▲櫻花季時，到鎮海余佐川，有機會同時賞櫻花、油菜花。（圖／shutterstock.com提供）



每到櫻花季，韓國的櫻花之城「鎮海」總會開出最美的春天，世界最大的櫻花節「鎮海軍港節」，也在這時如火如荼的進行中，幾乎遮蔽天空的粉白色茂密櫻花林道超級浪漫，有些櫻花大道甚至長達5、6公里。在鎮海市中，櫻花開得最集中、最美麗的地點，就數余佐川了。筆直纖細的河道旁，開滿金黃色的油菜花，沿岸的木棧道站著慕名而來的賞櫻客，漫天的櫻花讓人沉浸在粉色的世界中。





▲慶和火車站是櫻花季必去的賞櫻景點（圖／shutterstock.com提供）



交通工具迷兼櫻花迷的你，一定要到鎮海的慶和火車站賞櫻！鐵道兩旁的櫻花滿開時，形成了天然的櫻花隧道。慶和火車站平常是停止使用的，偶爾只會有備用火車經過，但在鎮海軍港節期間，鐵道上會有接駁火車，千萬別忘了攜帶各式各樣的攝影裝備，到這裡捕捉火車與櫻花同框的難得美景。



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