韓國賞櫻免人擠人！加碼朝聖《陽光先生》拍攝場景

文／七逗旅遊網



韓國古色古香的慶尚北道，是比較少觀光客會前往的地區，但這也代表著在即將展開的櫻花季來到這裡，不會像熱門的賞櫻景點一樣人擠人。3月底，安東河回村、月映橋春意盎然，粉嫩的櫻花林道相當夢幻，值得親自走一趟。行程安排妥當，還可以順道朝聖2018年話題韓劇《陽光先生》的拍攝場景喔！





▲安東河回村櫻花大道瀰漫春天的氣息。（圖／shutterstock.com提供）



韓國非常知名的傳統民俗村─安東河回村完整的保留了朝鮮時期的傳統住宅與村落，到現在都還有人住在這裡，甚至連英國女王伊麗莎白二世都曾經參訪過安東河回村。安東河回村三面都被洛東江包圍，因此被取名為「河回」，櫻花季時，河道邊開滿的櫻花浪漫迷人，形成一條櫻花大道，最適合在這裡悠哉的散步賞花。





▲安東河回村的韓屋、圍牆與櫻花相映成趣（圖／shutterstock.com提供）



安東河回村附近有條跨越了洛東江的超長木橋，這裡是韓國最長的木橋─月映橋，漫步在橋上，白天，可欣賞洛東江及沿岸風光，就像是一幅典雅的山水畫。夜晚，當橋上的燈光亮起，又別有一番風味，旖旎的燈光和波光粼粼的水面相互輝映，夜景相當美麗，成為情侶們喜愛的約會勝地。春天來到月映橋，能夠看到的景色更加豐富，多了粉嫩的櫻花點綴河岸，河面上又倒映出另一個月映橋限定的春天，親眼見到這場美麗的櫻花饗宴，絕對令人相當難忘！





▲韓劇《陽光先生》拍攝場景晚休亭（圖／shutterstock.com提供）



想跟韓劇主角一樣，來張美美的劇照一點也不難！還記得韓劇《陽光先生》中，宥鎮與愛信第一次相見的場景嗎？這個地點就是隱身在安東市深處的晚休亭。晚休亭四周被蓊鬱的林木包圍，進入晚休亭前，得先經過一條沒有圍欄的簡樸小橋，橋下流水潺潺，原始的景致非常療癒。待在晚休亭中，你可以好好享受這片絕佳的風景，感受傳統韓屋的特色。另外，這裡也是由男神劉亞仁主演的韓國歷史電影─《逆倫王朝》的拍攝景點之一喔！



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