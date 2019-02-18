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野柳神明淨港文化祭元宵登場　交管停車資訊看這裡

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▲ 野柳神明淨港文化祭元宵登場 交管、停車資訊看這裡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 野柳神明淨港文化祭元宵登場，交管、停車資訊看這裡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局與萬里區公所，19日在萬里區野柳里港東路保安宮前舉辦「2019新北市宗教文化節－野柳神明淨港文化祭」活動，為確保周邊路段交通順暢及活動順利進行，金山警分局將於當日7時至14時，進行交通管制作，並引導民眾往停車地點，請參加民眾注意。

警方管制範圍：（一）港東路自85℃前岔路路口至意芳餐廳前路口路段，封閉為「行人徒步區」，往地質公園及龜吼方向車輛，引導由85℃前路口右轉行駛。

（二）進入野柳地質公園停車場車輛，由望海亭餐廳端進入，自意芳餐廳端駛離，並於意芳餐廳前路口左轉往望海亭餐廳方向（禁止往野柳國小方向）行駛。

（三）臺二線與萬里區石角路口，視交通狀況彈性封閉往龜吼漁港方向，車輛請統一由野柳港東與港西路口進入，經龜吼漁港後，由台2線石角路口出。

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▲ 野柳神明淨港文化祭元宵登場 交管、停車資訊看這裡。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局指出，將視交通狀況實施階段性停車管制，請參加民眾、里民及店家配合，屆時金將加強違規停車取締，並調派拖吊車強制拖吊移置，以維護活動路段交通順暢與安全，三階段管制停車，如下：

第一階段：引導前往參加民眾車輛，停放於野柳地質公園停車場。

第二階段：野柳地質公園停車場停滿時，港東路望海亭餐廳前實施管制，引導車輛至漁澳路路側停車場。

第三階段：漁澳路路側無法容納時，玉田路與港東路口實施管制，禁止車輛（公務車及大型遊覽車除外）進入港東路，並引導車輛至玉田路兩側停放。

關鍵字： 萬里 野柳 停車場 交管

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