黑盒子實驗劇場、繽紛巨人椅！台南台江文化中心試營運搶先看

▲台南文化中心試營運中。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

台南又多了新去處，台江文化中心是全國首創結合社區大學、圖書館與文化中心的複合式區域中心，終於在2019年正式完工，且悄悄於1月份試營運對外開放，僅週五與六日開館，特殊外觀與純白樓梯、走廊給人明亮印象外也很適合拍照。

▲全國首創社區大學、圖書館、文化中心三合一。



台江文化中心位於安南區安吉路和安中路交叉口，占地約1.6公頃，分為劇場棟及教室棟，其中劇場棟為地上4層、地下1層之建築，空間配置有劇場大廳、展覽空間、專業排練場及戶外表演舞台。其中，黑盒子實驗劇場約235坪，包含活動座椅在內共有614席座位，現場舞台可因應劇場表演需求，更換為1面至4面舞台形式，未來將邀請優秀藝術家或團隊進駐，打造台江文化中心成為表演專業人才培育基地。

▲圖書館位於地下一樓。

▲圖書館內部空間。



教室棟則為地上3層、地下1層之建築，包含建圖書館、舞蹈教室、黑盒子實驗劇場、終身學習中心、烹飪教室及工藝教室、輕食餐飲空間等，遊客不僅可到場參觀拍照，當地居民也能在這學習新東西。圖書館位於地下層，面積約280坪，包含視聽區、書庫區、行政空間。台江文化中心腹地廣大，園區內也擺放超巨大椅子造景供民眾休憩與拍照，試營運期間，台江圖書館每週五至週日上午九點至下午五點開館，另外，定期也會舉辦不同的劇團表演，安南區民眾享有七五折優惠。

▲超大巨人椅子就四散在園區內。

台江文化中心

地址：台南市安南區安吉路一段205號

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