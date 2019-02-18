ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

黑盒子實驗劇場、繽紛巨人椅！台南台江文化中心試營運搶先看

ETtoday旅遊雲

▲台南文化中心。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台南文化中心試營運中。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

台南又多了新去處，台江文化中心是全國首創結合社區大學、圖書館與文化中心的複合式區域中心，終於在2019年正式完工，且悄悄於1月份試營運對外開放，僅週五與六日開館，特殊外觀與純白樓梯、走廊給人明亮印象外也很適合拍照。

▲台南文化中心。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲全國首創社區大學、圖書館、文化中心三合一。

台江文化中心位於安南區安吉路和安中路交叉口，占地約1.6公頃，分為劇場棟及教室棟，其中劇場棟為地上4層、地下1層之建築，空間配置有劇場大廳、展覽空間、專業排練場及戶外表演舞台。其中，黑盒子實驗劇場約235坪，包含活動座椅在內共有614席座位，現場舞台可因應劇場表演需求，更換為1面至4面舞台形式，未來將邀請優秀藝術家或團隊進駐，打造台江文化中心成為表演專業人才培育基地。

▲台南文化中心。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲圖書館位於地下一樓。

▲台南文化中心。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲圖書館內部空間。

教室棟則為地上3層、地下1層之建築，包含建圖書館、舞蹈教室、黑盒子實驗劇場、終身學習中心、烹飪教室及工藝教室、輕食餐飲空間等，遊客不僅可到場參觀拍照，當地居民也能在這學習新東西。圖書館位於地下層，面積約280坪，包含視聽區、書庫區、行政空間。台江文化中心腹地廣大，園區內也擺放超巨大椅子造景供民眾休憩與拍照，試營運期間，台江圖書館每週五至週日上午九點至下午五點開館，另外，定期也會舉辦不同的劇團表演，安南區民眾享有七五折優惠。

▲台南文化中心。（圖／粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超大巨人椅子就四散在園區內。

台江文化中心
地址：台南市安南區安吉路一段205號

＊以上圖片由粉絲專頁《媽媽我想嫁去台南！》授權提供請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 台南旅遊 台江文化中心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

全台4家流水蝦吃到飽餐廳懶人包

盤點韓國五大恐怖美食

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

「2019三芝櫻花季」16,000棵粉霧海

西門町10家人氣美食餐廳懶人包

彰化百公尺「木棉花道」現在正夢幻

天黑拍更美！「彩虹眷村」夜晚點燈

全台首間火鍋店義式冰淇淋吃到飽！

來金門拍時空穿越劇！

熱門行程

最新新聞更多

特搜全台4間「小湯圓美食」超邪惡

台南台江文化中心試營運搶先看

新莊兩層草莓的限量生乳草莓蛋糕

新北最大室內親子樂園佔地400坪！

故宫94年來首開夜場免費看

辣死人不償命！南澳辣椒文創館

韓西合璧超驚艷　必吃厚切豬五花

天黑拍更美！「彩虹眷村」夜晚點燈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366