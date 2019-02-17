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只在週末開店！輕井澤最新網美風咖啡館　有吊椅鞦韆超好拍

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▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲輕井澤Cafe。

記者蔡玟君／日本報導、攝影

輕井澤又有新的網美風咖啡館可以去了！位在舊輕井澤銀座通盡頭的「輕井澤Cafe」（ハンモックカフェ～軽井沢カフェ），只在週末營業，從外觀到內部都以深色木質調設計，搭配綠色植物裝飾，宛如置身在森林中的小木屋中喝咖啡，店內還有吊椅座位區，甚至開放帶毛小孩一起用餐，可愛設計成為輕井澤最受歡迎的好拍咖啡館。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入口的對坐鞦韆就超好拍。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內空間。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內展示了許多舊輕井澤的照片。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲輕井澤Cafe想讓人看到更多過去輕井澤的樣貌。

輕井澤Cafe於2018年8月開幕，據老闆表示，這裡是「最能感受輕井澤」的咖啡館。所謂的感受並不僅是將輕井澤代表的森林綠意融入空間設計而已，走進咖啡館內，在牆上各處，都可看到關於過去輕井澤的老照片、甚至是整面明治時代的輕井澤老地圖牆，老闆說，從過去開始陸續收藏紀錄輕井澤過去歷史的老照片，並擺放在店內，希望讓即使是旅客也可以了解輕井澤過去的風景，也讓老一輩輕井澤人看著照片回憶過去。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲咖啡館內的牙齒美白室。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高壓氧氣室。

此外，輕井澤Cafe也將輕井澤一直以來給人的2大印象－養身休息場所與觀光度假融入咖啡館內，因此店內不僅可以享受各種飲料與點心，更設有牙齒美白室與高壓氧氣室。所謂的高壓氧氣室，是讓人走進高壓艙內，能以一般自然呼吸的方式呼吸1.6 到3 個大氣壓純氧氣的一種治療方式，能改善增加血液含氧量、消除水腫等，有多樣化的療效，也是咖啡館內一大特色。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲一般座位。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲吊椅座位不僅有小毯子還有插座。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沙發區。

▲▼輕井澤Cafe,輕井澤咖啡館,吊椅咖啡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店內代表的宇治抹茶拿鐵。

輕井澤Cafe共有30個座位，並分為吊椅區、沙發區、鞦韆椅等多樣化座位，跳色的座椅在樸素的空間內更加鮮豔，因此每個角落都成為超好拍的背景；而店內最受歡迎的飲品之一，就是利用來自宇治製作的熱抹茶拿鐵，同時店內也提供利用輕井澤在地素材製作的點心，讓旅客在舊輕井澤銀座通逛街之餘，又多了一處休息之所。

地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢746-1 軽井沢カフェ
營業時間：週末早上10點至下午5點
官網：https://karuizawacafe.business.site/

關鍵字： 輕井澤cafe 輕井澤 長野旅遊 關東旅遊 日本旅遊 日韓風 美食情報 咖啡美食

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