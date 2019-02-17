九族櫻花季現況直擊！暖冬延遲開花預計228連假最美

▲九族櫻花季花況直擊。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵／南投報導、攝影

今年九族櫻花季已開跑，園區內種植多達5千棵櫻花，花季時整片粉紅漫步其中超級漂亮，不過今年暖冬加上雨水不夠充足，花苞遲遲不開，目前大約僅開2成左右，預計228連假將會是最美花況，想賞花可以提早計畫小旅行。

▲12月15日拍下花況。



每年的九族櫻花季總是吸引大批遊客特地專程前往賞花，富士櫻、枝垂櫻、山櫻花各種品種多達5千多棵，遊客還可搭乘纜車上山，從山坡上眺望整片粉紅，再沿著賞櫻地圖漫步。不過今年2月初九族櫻花季雖已開跑，不過花況不如預期讓民眾大喊失望，對此園方也無奈表示，去年的2月14日情人節整片山頭的櫻花都盛放了，今年遲了近半個月預計2月底會進入最美花期。雖然想朝聖櫻花盛開場景還需再等等，不過水沙連歐洲花園的西班牙薰衣草開得正美，正式進入薰衣草季。

▲水沙連歐洲花園出現一座巨大花鳥籠，紫色薰衣草也已盛開。



園區內部分櫻花已慢慢綻放，遊客還是能沿途漫步賞花，櫻花季期間官方推出浴衣出借服務、櫻花市集、人力車、太鼓表演，不用出國就像秒飛日本有好吃也有好玩。另外，餐廳也應景推出期間限定的櫻花套餐，櫻花拉麵加上粉紅櫻花氣泡飲與果凍，不僅顏色粉嫩裡頭還真的吃得到櫻花瓣，邊賞櫻邊大啖美食超幸福。

▲可換上浴衣搭乘人力車、逛市集。



▲不用出國也能感受濃濃日式氛圍。



▲寫上祝福的繪馬。



▲櫻花季限定櫻花拉麵套餐260元。

除了白天粉紅花雪浪漫，夜晚的夜櫻也是櫻花祭的重頭戲之一，園區數條浪漫的櫻花隧道都打上絢麗燈光，其中櫻花湖更是必訪的賞夜櫻景點，湖畔旁種滿櫻花樹，燈光效果搭配樂曲加上今年新設置的螢火蟲燈，演奏春天的交響曲。

▲櫻花湖畔賞夜櫻。



▲夜晚與白天的櫻花各有不同風情。



▲夜晚的櫻花隧道也打上繽紛燈光。



若想要在櫻花季期間賞花賞個夠，建議遊客可購買花祭雙月票可無限入園至4月7日。或是乾脆直接「認養」一棵櫻花樹，園方在去年首次推出認養櫻花活動，認養人一年內可隨時回來看櫻花，等於一年內可無限次數免費入園，並將所得一半捐出做公益。

▲遊客可認養櫻花樹。



九族文化村

地址： 555南投縣魚池鄉金天巷45號



票價：賞櫻門票650元；花祭雙月票1399元（無限次入園至4月7日）；認養櫻花樹3000元（一年內無限次入園）