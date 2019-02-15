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台中整片紫色薰衣草花田盛放中　秘密花園藏夢幻旋轉木馬

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▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲大片薰衣草花田盛放中。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台中報導、攝影

過完冬日紫色的愛戀正悄悄隨著花苞慢慢綻放，2月是羅曼蒂克的季節，不僅是專屬情人的月份更是薰衣草田綻放的時節，台中薰衣草森林就位在新社山區深處，大片薰衣草花田現正盛放中，等待著戀人們的到來。

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲2月13日拍攝實際花況。

身在速食愛情的年代，薰衣草的花語還停留在等待愛情，沒有鮮豔的色澤、沒有濃郁的香味，老派浪漫有時更能雋永，這正是薰衣草獨特的魅力，身處在紫色花田中，空氣中瀰漫淡淡薰衣草香氣，若有似無卻已徹底療癒人心。薰衣草花開季節為1至3月份，深山裡的薰衣草花田目前花況最美，預計最晚能持續至4月份左右。

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲梯田式的花田能輕易拍出被花海淹沒的美照。

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲蜜蜂也來湊熱鬧。

薰衣草森林內的薰衣草田為梯田式，小山丘滿滿都是薰衣草，光是這片紫色花海就已夠從天亮拍到天黑，一旁森林裡竟然還有座旋轉木馬，讓遊客都大呼太夢幻了。

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲薰衣草花田旁的旋轉木馬。

人們相信薰衣草能潔淨身心，可追朔回中古世紀歐洲當時黑死病肆虐，燃燒薰衣草氣味能清淨空氣還能讓老鼠不喜靠近，最後也有了祈福之意。為了將旅人帶回復古時光裡，薰衣草森林內也舉辦了祈福儀式，遊客拿著薰衣草、圍成圈，許下願望後將所有的不愉快丟進火盆中，下了山又是全新的自己。

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲薰衣草季祈福儀式。

▲台中薰衣草森林。（圖／記者陳涵茵攝）

▲薰衣草花海最晚能持續至4月份。

薰衣草森林台中新社店
地址： 426台中市新社區中興街20號
電話： 04 2593 1066

關鍵字： 台中旅遊 花海旅遊

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