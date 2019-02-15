求代購！日本郵局全新「龍貓手提袋」　還有大中小龍貓吊飾超Q

▲日本郵局推全新系列龍貓手提袋。（圖／翻攝自日本郵局官網）

記者蔡玟君／綜合報導

還記得去年在全台掀起代購潮的「龍貓手提袋」嗎？新的一年，日本郵局再次推出全新系列’的「龍貓手提袋」周邊商品，除了一款藍色龍貓造型手袋外，還有印鑑包、龍貓造型吊飾，從即日起開始販售至6月30日為止。

▲日本郵局推全新系列龍貓手提袋能裝便當。（圖／翻攝自日本郵局官網）

日本郵局每次推出的聯名周邊總能讓人荷包失守，挾帶去年販售掀起的高人氣，日本郵局今年再次推出全新系列龍貓相關周邊商品。這次共推出4種龍貓相關周邊商品，包括可裝入便當盒的藍色龍貓環保袋、可裝存摺或護照的存摺收藏夾，印鑑包與3種設計的吊飾。

▲龍貓存摺夾。（圖／翻攝自日本郵局官網）

▲印鑑收納包。（圖／翻攝自日本郵局官網）

藍色龍貓環保袋外型為一款設計簡單的龍貓造型提袋，深藍色布料上繪製龍貓五官，可裝入便當盒等物品；米色的四方形存摺收藏夾則設計成信封樣式，除了可以裝入存摺，也可以用來當護照夾或裝入小筆記本，也可以收納筆，非常實用。

▲三種尺寸的龍貓吊飾。（圖／翻攝自日本郵局官網）

若是需要收納印鑑或零錢，紅色零錢包造型的印鑑包就很適合，拿來收藏口紅等補妝也很實用，且包包還附有龍貓鈴鐺，非常可愛；若是想為自己的包包增添飾品，這次日本郵局也推出大中小三種尺寸的龍貓吊飾，且顏色也不同，喜歡龍貓的粉絲可不能錯過。