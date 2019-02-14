ET民調／春節9天連假64.9%網友出遊　國外日、韓最夯

▲農曆春節連假，廟宇拜拜是熱門走春行程。（圖／記者季相儒攝）
旅遊中心／綜合報導
今年農曆春節多達九天連休假期，不少人趁此機會規劃闔家旅遊或走春行程，《ETtoday新聞雲》在農曆春節期間進行「農曆春節旅遊大調查」，結果顯示，有64.9%網友安排了國內、外出遊，其中國內以南部地區為首選，國外旅遊行程最受歡迎的則是日本和韓國。
▲高雄駁二藝文特區。（圖／記者賴文萱攝）
根據民調顯示，長達9天的農曆春節連假，有64.9%網友在連假期間有安排旅遊或走春行程；而在這6成多的網友中，更有高達92.0%是選擇國內旅遊行程。選擇國內旅遊行程的網友，以台灣南部（44.9%）為旅遊地區首選，其次則是台灣中部（37.3%）；此外，也有有10.7%是選擇國外旅遊行程，其中以東北亞（日、韓）（50.3%）為旅遊首選，其次則是大陸、港澳（25.7%）。
▲春節也有人到淡水天元宮賞櫻。（圖／新北市景觀處提供）
■請問您今年農曆過年九天連休假期有沒有安排旅遊或走春行程？
1.有 64.9%
2.沒有 35.1%
■選擇國內或國外旅遊行程
1.國內旅遊 92.0%
2.國外旅遊 10.7%
■選擇去那些國內地區旅遊
1.台灣南部 44.9%
2.台灣中部 37.3%
3.台灣北部 28.0%
4.台灣東部 15.0%
5.離島（澎、金、馬） 2.5%
▲日本仍是民眾海外旅遊首選。（圖／記者蔡玟君攝）
■選擇去哪些國外（地區／國家）旅遊
1.東北亞（日、韓） 50.3%
2.大陸、港澳 25.7%
3.東南亞（泰國、越南、新加坡...） 21.1%
4.紐西蘭、澳洲 9.7%
5.中歐（德國、奧地利、瑞士...） 8.6%
6.美國、加拿大
7.南歐（希臘、義大利、西班牙...） 6.9%
8.北歐（瑞典、丹麥...） 5.1%
▲雄獅旅遊示意圖。（圖／雄獅旅遊提供）
在有安排旅遊或走春行程的網友中，51.3%都有購買自助旅行／團體自由行的旅遊產品，其次分別為旅館訂房服務（34.5%）及門票、車票…等代售（32.0%）；而以個別旅遊業者品牌來說，ezTravel易遊網（44.0%）及雄獅旅遊（42.3%）分別是是網友經常購買使用的前2名。
■有購買的旅遊產品
1.自助旅行／團體自由行 51.3%
2.旅館訂房服務 34.5%
3.門票、車票...等代售 32.0%
4.旅行社的散客自由行 8.4%
5.電子機票 7.0%
8.現成的旅行團 6.5%
■經常使用的「旅遊業者」品牌
1.ezTravel易遊網 （44.0%）
2.雄獅旅遊 （42.3%）
3.可樂旅遊（康福） 33.8%
4.ezfly易飛網 23.2%
5.東南旅遊 20.9%
6.燦星旅遊 17.3%
7.五福旅遊 13.0%
▲旅客購買旅遊產品會考量是否適合自己與親友。（圖／記者于佳云攝）
而在這6成有安排旅遊或走春行程的網友中，「網路」是購買旅遊產品的主要管道，佔86.4%，其次則是家人朋友（45.4%）及旅展活動（26.6%）。購買地點則以網路購物／拍賣（59.9%）、旅行社網站（52.4%）、旅展攤位（24.9%）居多；而網友購買時，分別均有五成五以上比例會優先考慮適合自己／親友（56.3%）、口碑評價（55.6%）的條件。
■旅遊產品購買資訊管道
1.網路 86.4%
2.家人朋友 45.4%
3.旅展活動 26.6%
4.電視 21.3%
5.報紙 9.8%
6.雜誌 8.5%
■旅遊產品購買通路
1.網路購物／拍賣 59.9%
2.旅行社網站 52.4%
3.旅展攤位 24.9%
4.旅行社門市 21.3%
5.電視購物 11.0%
6.其他 2.6%
▲旅展也是民眾購買旅遊產品的熱門選擇。（圖／記者蔡玟君攝）
■旅遊產品購買考量因素
1.適合自己／親友 56.3%
2.口碑評價 55.6%
3.價格便宜 49.9%
4.有優惠折扣 44.8%
5.有履約保障 33.3%
6.品牌知名度高 24.9%
▲過年沒出遊，許多人也會在家打麻將。（圖／記者林敬旻攝）
而沒有安排旅遊或走春行程的網友，則如何度過這9天連假？調查結果發現，睡覺／休息（65.2%）是網友首選，其次分別則是看電影、電視／追劇（61.0%）及與家人相聚／聊天（59.9%）。
■沒有安排旅遊行程，如何度過九天連假
1.睡覺／休息 65.2%
2.看電影、電視／追劇 61.0%
3.與家人相聚／聊天 59.9%
4.玩線上遊戲／手遊 24.8%
5.打掃家裡／做家事 22.9%
6.看書閱讀 22.2%
7.打牌小賭 19.6%
8.提早開工／上班 17.2%
9.其他 5.0%
農曆春節旅遊大調查
調查期間：2019-01-29 ~ 2019-02-10
受訪樣本：共2527份
男性：1067人
女性：1460人
以上資料提供：ETtoday民調雲