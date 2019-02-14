ET民調／春節9天連假64.9%網友出遊　國外日、韓最夯

▲農曆春節連假，廟宇拜拜是熱門走春行程。（圖／記者季相儒攝）

旅遊中心／綜合報導

今年農曆春節多達九天連休假期，不少人趁此機會規劃闔家旅遊或走春行程，《ETtoday新聞雲》在農曆春節期間進行「農曆春節旅遊大調查」，結果顯示，有64.9%網友安排了國內、外出遊，其中國內以南部地區為首選，國外旅遊行程最受歡迎的則是日本和韓國。





▲高雄駁二藝文特區。（圖／記者賴文萱攝）

根據民調顯示，長達9天的農曆春節連假，有64.9%網友在連假期間有安排旅遊或走春行程；而在這6成多的網友中，更有高達92.0%是選擇國內旅遊行程。選擇國內旅遊行程的網友，以台灣南部（44.9%）為旅遊地區首選，其次則是台灣中部（37.3%）；此外，也有有10.7%是選擇國外旅遊行程，其中以東北亞（日、韓）（50.3%）為旅遊首選，其次則是大陸、港澳（25.7%）。



▲春節也有人到淡水天元宮賞櫻。（圖／新北市景觀處提供）

■請問您今年農曆過年九天連休假期有沒有安排旅遊或走春行程？

1.有 64.9%

2.沒有 35.1%

■選擇國內或國外旅遊行程

1.國內旅遊 92.0%

2.國外旅遊 10.7%

■選擇去那些國內地區旅遊

1.台灣南部 44.9%

2.台灣中部 37.3%

3.台灣北部 28.0%

4.台灣東部 15.0%

5.離島（澎、金、馬） 2.5%

▲日本仍是民眾海外旅遊首選。（圖／記者蔡玟君攝）

■選擇去哪些國外（地區／國家）旅遊

1.東北亞（日、韓） 50.3%

2.大陸、港澳 25.7%

3.東南亞（泰國、越南、新加坡...） 21.1%

4.紐西蘭、澳洲 9.7%

5.中歐（德國、奧地利、瑞士...） 8.6%

6.美國、加拿大

7.南歐（希臘、義大利、西班牙...） 6.9%

8.北歐（瑞典、丹麥...） 5.1%

▲雄獅旅遊示意圖。（圖／雄獅旅遊提供）

在有安排旅遊或走春行程的網友中，51.3%都有購買自助旅行／團體自由行的旅遊產品，其次分別為旅館訂房服務（34.5%）及門票、車票…等代售（32.0%）；而以個別旅遊業者品牌來說，ezTravel易遊網（44.0%）及雄獅旅遊（42.3%）分別是是網友經常購買使用的前2名。

■有購買的旅遊產品

1.自助旅行／團體自由行 51.3%

2.旅館訂房服務 34.5%

3.門票、車票...等代售 32.0%

4.旅行社的散客自由行 8.4%

5.電子機票 7.0%

8.現成的旅行團 6.5%

■經常使用的「旅遊業者」品牌

1.ezTravel易遊網 （44.0%）

2.雄獅旅遊 （42.3%）

3.可樂旅遊（康福） 33.8%

4.ezfly易飛網 23.2%

5.東南旅遊 20.9%

6.燦星旅遊 17.3%

7.五福旅遊 13.0%

▲旅客購買旅遊產品會考量是否適合自己與親友。（圖／記者于佳云攝）

而在這6成有安排旅遊或走春行程的網友中，「網路」是購買旅遊產品的主要管道，佔86.4%，其次則是家人朋友（45.4%）及旅展活動（26.6%）。購買地點則以網路購物／拍賣（59.9%）、旅行社網站（52.4%）、旅展攤位（24.9%）居多；而網友購買時，分別均有五成五以上比例會優先考慮適合自己／親友（56.3%）、口碑評價（55.6%）的條件。

■旅遊產品購買資訊管道

1.網路 86.4%

2.家人朋友 45.4%

3.旅展活動 26.6%

4.電視 21.3%

5.報紙 9.8%

6.雜誌 8.5%

■旅遊產品購買通路

1.網路購物／拍賣 59.9%

2.旅行社網站 52.4%

3.旅展攤位 24.9%

4.旅行社門市 21.3%

5.電視購物 11.0%

6.其他 2.6%

▲旅展也是民眾購買旅遊產品的熱門選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

■旅遊產品購買考量因素

1.適合自己／親友 56.3%

2.口碑評價 55.6%

3.價格便宜 49.9%

4.有優惠折扣 44.8%

5.有履約保障 33.3%

6.品牌知名度高 24.9%

▲過年沒出遊，許多人也會在家打麻將。（圖／記者林敬旻攝）

而沒有安排旅遊或走春行程的網友，則如何度過這9天連假？調查結果發現，睡覺／休息（65.2%）是網友首選，其次分別則是看電影、電視／追劇（61.0%）及與家人相聚／聊天（59.9%）。

■沒有安排旅遊行程，如何度過九天連假

1.睡覺／休息 65.2%

2.看電影、電視／追劇 61.0%

3.與家人相聚／聊天 59.9%

4.玩線上遊戲／手遊 24.8%

5.打掃家裡／做家事 22.9%

6.看書閱讀 22.2%

7.打牌小賭 19.6%

8.提早開工／上班 17.2%

9.其他 5.0%



農曆春節旅遊大調查

調查期間：2019-01-29 ~ 2019-02-10

受訪樣本：共2527份

男性：1067人

女性：1460人



以上資料提供：ETtoday民調雲

