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ET民調／春節9天連假64.9%網友出遊　國外日、韓最夯

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▲▼農曆春節民眾走春,大年初一,寺廟參拜,萬華龍山寺。（圖／記者季相儒攝）

▲農曆春節連假，廟宇拜拜是熱門走春行程。（圖／記者季相儒攝）

旅遊中心／綜合報導

今年農曆春節多達九天連休假期，不少人趁此機會規劃闔家旅遊或走春行程，《ETtoday新聞雲》在農曆春節期間進行「農曆春節旅遊大調查」，結果顯示，有64.9%網友安排了國內、外出遊，其中國內以南部地區為首選，國外旅遊行程最受歡迎的則是日本和韓國。
▲▼ET民調／農曆春節9天連假出遊（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼高雄景點。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄駁二藝文特區。（圖／記者賴文萱攝）

根據民調顯示，長達9天的農曆春節連假，有64.9%網友在連假期間有安排旅遊或走春行程；而在這6成多的網友中，更有高達92.0%是選擇國內旅遊行程。選擇國內旅遊行程的網友，以台灣南部（44.9%）為旅遊地區首選，其次則是台灣中部（37.3%）；此外，也有有10.7%是選擇國外旅遊行程，其中以東北亞（日、韓）（50.3%）為旅遊首選，其次則是大陸、港澳（25.7%）。
▲▼ET民調／農曆春節9天連假出遊（圖／ETtoday民調雲提供）

▲ 春節最美賞櫻勝地 淡水天元宮三色櫻粉爆綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲春節也有人到淡水天元宮賞櫻。（圖／新北市景觀處提供）

■請問您今年農曆過年九天連休假期有沒有安排旅遊或走春行程？
1.有　64.9%
2.沒有　35.1%

■選擇國內或國外旅遊行程
1.國內旅遊　92.0%
2.國外旅遊　10.7%

■選擇去那些國內地區旅遊
1.台灣南部　44.9%
2.台灣中部　37.3%
3.台灣北部　28.0%
4.台灣東部　15.0%
5.離島（澎、金、馬）　2.5%

▲▼大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲日本仍是民眾海外旅遊首選。（圖／記者蔡玟君攝）

■選擇去哪些國外（地區／國家）旅遊
1.東北亞（日、韓）　50.3%
2.大陸、港澳　25.7%
3.東南亞（泰國、越南、新加坡...）　21.1%
4.紐西蘭、澳洲　9.7%
5.中歐（德國、奧地利、瑞士...）　8.6%
6.美國、加拿大
7.南歐（希臘、義大利、西班牙...）　6.9%
8.北歐（瑞典、丹麥...）　5.1%

▲旅行社推高雄觀光。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅旅遊示意圖。（圖／雄獅旅遊提供）

在有安排旅遊或走春行程的網友中，51.3%都有購買自助旅行／團體自由行的旅遊產品，其次分別為旅館訂房服務（34.5%）及門票、車票…等代售（32.0%）；而以個別旅遊業者品牌來說，ezTravel易遊網（44.0%）及雄獅旅遊（42.3%）分別是是網友經常購買使用的前2名。

■有購買的旅遊產品
1.自助旅行／團體自由行　51.3%
2.旅館訂房服務　34.5%
3.門票、車票...等代售　32.0%
4.旅行社的散客自由行　8.4%
5.電子機票　7.0%
8.現成的旅行團　6.5%

■經常使用的「旅遊業者」品牌
1.ezTravel易遊網　（44.0%）
2.雄獅旅遊　（42.3%）
3.可樂旅遊（康福）　33.8%
4.ezfly易飛網　23.2%
5.東南旅遊　20.9%
6.燦星旅遊　17.3%
7.五福旅遊　13.0%

▲台北國際旅展。（圖／記者于佳云攝）

▲旅客購買旅遊產品會考量是否適合自己與親友。（圖／記者于佳云攝）

而在這6成有安排旅遊或走春行程的網友中，「網路」是購買旅遊產品的主要管道，佔86.4%，其次則是家人朋友（45.4%）及旅展活動（26.6%）。購買地點則以網路購物／拍賣（59.9%）、旅行社網站（52.4%）、旅展攤位（24.9%）居多；而網友購買時，分別均有五成五以上比例會優先考慮適合自己／親友（56.3%）、口碑評價（55.6%）的條件。

■旅遊產品購買資訊管道
1.網路　86.4%
2.家人朋友　45.4%
3.旅展活動　26.6%
4.電視　21.3%
5.報紙　9.8%
6.雜誌　8.5%

■旅遊產品購買通路
1.網路購物／拍賣　59.9%
2.旅行社網站　52.4%
3.旅展攤位　24.9%
4.旅行社門市　21.3%
5.電視購物　11.0%
6.其他　2.6%

▲▼2018台北國際旅展可樂旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲旅展也是民眾購買旅遊產品的熱門選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

■旅遊產品購買考量因素
1.適合自己／親友　56.3%
2.口碑評價　55.6%
3.價格便宜　49.9%
4.有優惠折扣　44.8%
5.有履約保障　33.3%
6.品牌知名度高　24.9%

▲▼過年,麻將,打牌,胡牌,賭博,春節。（圖／記者林敬旻攝）

▲過年沒出遊，許多人也會在家打麻將。（圖／記者林敬旻攝）

而沒有安排旅遊或走春行程的網友，則如何度過這9天連假？調查結果發現，睡覺／休息（65.2%）是網友首選，其次分別則是看電影、電視／追劇（61.0%）及與家人相聚／聊天（59.9%）。

■沒有安排旅遊行程，如何度過九天連假
1.睡覺／休息　65.2%
2.看電影、電視／追劇　61.0%
3.與家人相聚／聊天　59.9%
4.玩線上遊戲／手遊　24.8%
5.打掃家裡／做家事　22.9%
6.看書閱讀　22.2%
7.打牌小賭　19.6%
8.提早開工／上班　17.2%
9.其他　5.0%
 
農曆春節旅遊大調查
調查期間：2019-01-29 ~ 2019-02-10
受訪樣本：共2527份
男性：1067人
女性：1460人

以上資料提供：ETtoday民調雲
 

關鍵字： 民調 春節旅遊 ET民調

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