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金普頓大安酒店3/1試營運　帶毛小孩一同入住不加價

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▲金普頓酒店。（圖／金普頓酒店提供）
▲金普頓酒店。（圖／金普頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

金普頓酒店是北美第一家主打時髦時尚的精品商務酒店品牌，至今在全球已有超過66家酒店外，另有20間正在興建中，而位於台北市的金普頓大安酒店Kimpton Da An Hotel則是宣布在3月1日試營運。

迎接亞洲第一間金普頓酒店的到來，金普頓大安酒店宣布，將於2019年3月下旬正式開幕，並於3月1日起開始試營運，同時即日起至5月31日期間品牌推出限時「挖掘美式精品酒店魅力-金普頓大安酒店開幕專案｣，只需要透過金普頓酒店及餐廳官方網站渠道預訂，即可享有等值1000元之金普頓幣優惠。

此外，身為寵物友善飯店的金普頓大安酒店，非常歡迎賓客帶毛小孩一同入住，且所有房型皆不須額外加價，共同體驗國際知名精品酒店風格品味與獨一無二的個性化服務。

金普頓飯店餐廳（Kimpton Hotel & Restaurant）於1981年創立於美國舊金山，是最早引進「精品酒店」概念的先驅，主攻懂品味的高端客群，2015年正式加入IHG英國洲際酒店集團。金普頓飯店從舊金山起家，海外第一間展店就位於荷蘭的阿姆斯特丹《Kimpton De Witt Amsterdam》，身為首家進駐歐洲開立的金普頓酒店，酒店內部融合了許多荷蘭本土設計師與藝術家的作品，採用歐式極簡風格，247間的客房設計完整呈現了17世紀荷蘭黃金時代多層次的細節與深厚文化藝術的歷史底蘊。

地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

關鍵字： 旅遊情報 金普頓大安酒店 星級酒店

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