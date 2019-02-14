內科首家連鎖飯店「凱旋」2/14開幕　2140元限量住房優惠只到3月底



▲內科首家連鎖飯店「凱旋」。（圖／凱旋酒店提供)



記者黃士原／台北報導

凱撒飯店集團旗下第五個品牌「凱旋酒店（Just Palace Hotel）」在2月14日於內湖正式開幕，因為座落在內湖科學園區的蛋黃區域，鎖定的客群就是商務客，不過讓凱旋意外的是，假日有許多家庭客入住，這些客群大部份都是內湖居民的親戚或是第二代及第三代。歡慶凱旋酒店正式開幕，即日起至3月31日止，推出開幕優惠住房專案2,140元，可雙人入住精緻客房乙晚(含早餐)，平假日同價，每日限量3間。





▲內科首家連鎖飯店「凱旋」的大廳。（圖／凱旋酒店提供)

凱旋酒店是由舊有江南市場改建而成，由取得江南市場BOT案投資契約的江南聯盟（甲山林建設股份有限公司及漢洋建設股份有限公司）委託凱撒飯店集團經營管理，有別於傳統城市商務飯店，凱旋酒店混搭歐式輕古典和現代主義新美學風格，糅合愛麗絲夢遊仙境及馬可‧波羅遊記故事為設計元素，一走入飯店大廳便能感受輕古典與現代美學交織的質感設計，整體採用帶灰調的莫蘭迪色為底。





▲精緻雙人房。





▲豪華雙人房。





▲商務客房一中床一單床。





▲豪華客房三小床。





▲豪華客房兩中床。



凱旋酒店全館共有88間客房，擁有五種房型，分別是精緻、豪華、商務客房與凱旋、凱撒套房，自7坪至20坪，床型有一大床、兩小床、兩中床、三小床、一中床一單床等，以及位於10樓的套房，滿足自由行散客、好友家庭與商務出差之多元需求。試營運期間週間以歐美商務客為主，假日則有中南部與國外家庭客入住，總經理楊竫如還提及，有些房客選擇凱旋酒店是因為到木柵動作園很方便，不用換車、不用等停車位。





▲凱旋套房。

酒店周邊更擁有不少的熱門景點，步行5分鐘即可抵達高人氣的737美食商圈；還可在鄰近的大湖公園野餐、探訪擁有百年歷史的郭子儀紀念館，走路7分鐘即能抵達捷運港墘站、15分鐘內到南港展覽館站，30分鐘內可抵達南港高鐵站、南港火車站。而國際旅客更能在15分鐘內抵達松山機場，50分鐘抵達桃園中正國際機場，便利性十足。





▲凱旋酒店。（圖／凱旋酒店提供)

地址：台北市內湖區江南街55號

電話：02-8752-7888