情人節限定優惠　凱達飯店自助餐這兩天買一送一



▲凱達大飯店百宴自助餐。（圖／凱達大飯店提供)



旅遊中心／綜合報導

一年一度的西洋情人節來了！凱達大飯店旗下「百宴自助餐」推出餐飲情人月優惠活動，2月14日及3月14日雙情人節當天享原價買一送一，而2月15日至3月13日期間，兩人同行打85折。

另外，飯店限量推出「TOUS尊寵愛你999住房專案」，雙人入住凱達豪華套房，除享浪漫客房佈置、自助早餐兩客及平日晚退房的專屬禮遇外，還贈送1月新上市的TOUS撩心女性淡香精一瓶(價值1,550元)以及TOUS小熊旅行沐浴組一組(價值600元)，更可於客房內享用熱辣之夜情人海陸雙饗晚餐。





▲凱達寵愛情人月專案情人燭光晚餐。（圖／凱達提供）

情人海陸雙饗晚餐有「番紅花海鮮百匯濃湯」、主菜「炭烤極黑牛排焗烤小龍蝦佐松露醬汁」配上Prosecco氣泡酒，最後再以特製「情人節莓果花園蛋糕」為完美的夜晚畫下句點。此專案加碼再贈平日豪華套房住宿券一張，等於買一晚、贈一晚的極致寵愛價只要20,999元(原價59,520元，優惠專案35折)。另外「TOUS撩心情人住房專案」，雙人入住豪華客房，贈TOUS撩心女性淡香精一瓶、迎賓飲料、百宴自助早餐兩客及平日晚退房，撩心價3,999元起（原價15,100元，優惠專案26折）。