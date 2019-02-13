選位要另加價！長榮首創4款票價產品　廉航模式買票更便宜

▲長榮航空推出全新票價產品。（圖／記者林敬旻攝）

記者于佳云／台北報導

長榮航空於官網公告，自3月5日起推出全新票價產品，依艙等不同提供不同的行李公斤數、預選座位、哩程升等和更改手續費等，此外，長榮也新增未包含預選座位的類別提供自選座位的加購服務，加購價自10塊至150塊美金不等，提供旅客更彈性的選擇。

長榮航空自3月5日起全新推出輕省、基本、經典和尊寵4種類型的票價產品，分別有「快閃驚喜價」、「基本優惠價」、「長榮經典推薦」和「優選彈性」四種特色，旅客可依需求選擇包含不同服務的產品，例如行李件數、哩程兌換、預選座位和免費改票等服務，包含項目越多等級越高，票價也較貴。

長榮航空表示，全新的票價產品可以讓旅客依需求購票更加彈性，而以輕省票價來說，雖然少了一件託運行李額度和預選機位服務，不過票價也相對比過去單一價格更便宜。

▲新的票價產品讓旅客購票更彈性。（圖／長榮航空提供）

長榮在經濟艙提供全4項票價產品，豪華經濟艙/皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙則僅提供基本、經典和尊寵，不同艙等在不同票價產品中享有的福利和服務也有所不同。此外，因部分票價產品不包含預選座位服務，長榮也因應新產品首次提供付費加購選位服務。

在經濟艙付費選位中，提供額外加長空間座位（原出口座位）、特選座位和標準座位，標準座位短程線加購價為10美元，最貴則是額外加長空間座位長程線加購價150美元。短程航線包含：台灣往返東南亞、東北亞、香港、澳門、中國大陸，長程航線包含：台灣往返美國、加拿大、歐洲、澳洲，泰國往返歐洲。

長榮航空表示，票價產品僅適用於由長榮航空或立榮航空所營運之國際線航班。若訂位行程中包含長榮航空合作夥伴航空公司，請於訂位時參閱票價規則與條款全文。另，若旅客已於3月5日前購票，票價規則維持不變。若需更改訂位請參閱問答集。