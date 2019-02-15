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台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商

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▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲台中清水有許多適合全家大小走訪的景點，而且都是免門票參觀！（圖／阿肥仔的幸福狂想之旅

旅遊中心／綜合報導
圖／阿肥仔的幸福狂想之旅

台中清水不只有高美溼地，還有許多好玩、好逛的景點，部落客《阿肥仔的幸福狂想之旅》分享了8處值得一訪的景點，而且都是免門票參觀，包括隱身綠樹中的歷史文化資產、童話風以及日式與巴洛克建築的校園、保留濃厚人情味的眷村再活化、樂高積木主題的特色超商、日治時期戰備步道「鬼洞」探險，或者穿越至石器時代、宮廷風庭院，如果想要來一趟省錢又好玩的旅程，不妨跟著他的腳步一起走！

一、隱身綠樹中的神秘古蹟：大楊油庫休憩公園

「大楊油庫休憩公園」中有一座油庫，隱身綠樹中更添神秘感，斑駁的外觀也令人想一探究竟！油庫是當年美越戰爭時建造，盛裝飛機用油，戰爭結束後其餘6座皆被拆除，只保留現在看到也是僅存的一座，高16公尺、直徑28.4公尺，非常壯觀，不但見證了過往的歷史，如今也是重要的文化資產。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲油桶上的飛機造景十分可愛。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲高16公尺、直徑28.4公尺的壯觀油庫，隱身綠樹中更添神秘感。

來這兒參觀的人不多，參觀油庫也可以在公園散步走走，不過他也提醒，這裡幾乎沒啥陰影處，出遊時記得做好防曬，或是避開正午時間來訪，而且油庫內部是禁止進入的，要特別注意。

大楊油庫休憩公園
地址：台中市清水區頂三庄路10-1號

二、童趣風打卡點：大楊國小

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲大楊國小有充滿童趣風的造景可以拍照打卡。

若先造訪了「大楊油庫休憩公園」，可以順遊隔壁的「大楊國小」，這裡有充滿童話風的IG打卡造景，有鮮豔的氣球、牧羊犬等，而且就在校園外面，所以不分平假日都可以拍照呢！

大楊國小
地址：台中市清水區鰲海路325號

三、樂高積木控必來！7-11億承門市

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲樂高主題的超商。

特色小七門市越來越多，來看看台中海線的樂高主題超商！這間億承門市距離清水市區大約要7至8分鐘車程，七彩繽紛的樂高積木外觀十分亮眼，一根根柱子都是彩色積木，裡頭的座位區也是樂高牆面，櫥窗內展示不少樂高作品可以欣賞，包括造型可愛的小動物，喜歡積木的大小朋友應該會很開心，來這裡稍作休息再出發非常合適。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲裡頭的座位區也是樂高牆面。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲▼櫥窗內展示不少樂高作品可以欣賞。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

7-11億承門市
地址：台中市清水區民和路二段195號
營業時間：24小時

四、感受上一代的人情味：清水眷村文化園區

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲「清水眷村文化園區」是國防部著手活化的眷村之一。

在越來越多眷村被拆除的同時，也有不少被努力保留下來，重新活化，「清水眷村文化園區」便是國防部著手活化的眷村之一，除了保留低矮老眷舍，彷彿還能感受到上一代的人情味。只是眷村內部幾乎都沒有開放入內參觀，但可以透過窗戶往內一望，即使沒有住過眷村，也能從這大致了解眷村的格局與環境。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲▼即使沒有住過眷村，也能從這大致了解眷村的格局與環境，彷彿還能感受到上一代的人情味。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

雖然目前已經無人居住，似乎被綠葉植物霸佔了住所，不過這些依舊充滿生命力的植物，彷彿象徵眷村的活化；此外也有許多好拍照的地方，可以看到一些漂亮的藝術品。來訪還能順遊「港區藝術中心」，過個馬路就能抵達，還有介紹清水的旅遊美食景點呢！

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲歐風的西洋棋，後方是眷村的莊敬自強標語，沒想到看似衝突的元素一點也不違和。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲被綠葉植物霸佔了住所，不過這些依舊充滿生命力的植物，彷彿象徵眷村的活化。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲再活化的清水眷村，還有介紹清水的旅遊美食景點呢！

清水眷村文化園區
地址：台中市清水區中社路信義巷41號
開放時間：10:00-18:00(周一公休)

五、回到新石器時代：牛罵頭遺址文化園區

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲很多人從歷史課本上讀過「新石器時代」，但實地來現場走走感受更不同！

位在鰲峰山上的「牛罵頭文化園區」，是新石器時代中期的代表，或許很多人都從歷史課本上讀過，但實地來現場走走感受更不同！牛罵頭已有約3500~4500年的歷史，出土陶器以紅、褐色的「繩紋陶」為主，看看入口處就能略知一二，日治時期，日本人在此興建清水神社，光復後則成為陸軍砲兵清水營區，土地被政府收回後才改為文化園區。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲▼這裡有歷史展示館、有趣的互動區。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

這裡有歷史展示館、有趣的互動區，還可以看到神社遺跡，以及光復後的清水營區軍事建築，園區既大，又富有教育意義，後方還有一片大草坪，景色相當美麗，也有一處觀景台可以眺望清水市區，適合大人小孩一起來走走！

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲後方還有一片大草坪，景色相當美麗，適合全家大小來走跳！

牛罵頭遺址文化園區
地址：台中市清水區鰲海路59號
開放時間：09:00-17:30(周一公休)

六、紅磚活古蹟，日式X巴洛克式建築超美校園：清水國小

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲紅磚與日式 X 巴洛克式建築，清水國小成為最美的古蹟校園。

「清水國小」是間市定活古蹟學校，最大特色是紅磚、日式與巴洛克式的建築，散發出歷史悠久、悠閒恬靜氛圍，一踏入校園還能見到夢幻南瓜馬車裝置藝術。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲一踏入校園還能見到夢幻南瓜馬車裝置藝術。

飄著檜香的教育環境很清幽，走在走廊上就像踏上時光隧道般，每五間教室就有一個拱型穿堂，每塊紅磚沿著半圓形變化，堆砌出樸實、濃厚的歷史味，讓人不禁羨慕在這裡上學的小朋友，能在這麼美的校園學習。雖然清水國小很值得一訪，但注意平日學生們要上課，下午四點過後才能進入，以免打擾學童，而假日是全天候開放。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲▼每五間教室就有一個拱型穿堂，每塊紅磚沿著半圓形變化，堆砌出樸實、濃厚的歷史味。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

清水國小
地址： 台中市清水區光華路125號
開放時間：16:00後(周一~周五) 、假日全天開放

七、到戰備步道練膽量！清水「鬼洞」

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲想要練練膽量、體驗戰備軍人走的步道，就來「清水鬼洞」吧！

試膽的時間到了！「清水鬼洞」名字乍聽很恐怖，不過這裡以前是日據時期戰備步道，鬼洞就只是戰備地道的俗稱，所以沒有想像中的可怕。經過整修後，如今已能入內參觀，體驗當時軍人走的地道與設施，平日來訪需要滿20人才能預約，假日則開放，在入口處登記一下便可以進去了。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲裡頭很暗，但周遭牆上有裝燈還算安全，害怕的人也可以帶手電筒。

一走進地道，猛然會覺得伸手不見五指，這是由於裡頭較暗，雙眼無法馬上適應，若是害怕的人可以攜帶一支手電筒，不過周遭牆上都有燈，還算安全。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲坑道皆以鵝卵石打造，最窄的地方只有寬86公分、高170公分。

坑道皆以鵝卵石打造，主坑道寬約2公尺，十分寬闊；但附支坑道比較狹窄一點，最窄的地方只有寬86公分、高170公分，所以個子太高的人必須彎腰走過才不會撞到。隨著行進可以看到過去的儲藏室、崗哨、寢室、狙擊區、機艙堡，連廚房都有，也有位在坑道內的「戰備廁所」，只是僅供參觀，不能開放使用，是個有特別體驗的景點，尤其軍事迷千萬不能錯過。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲鬼洞裡也有廚房。

清水鬼洞
地址：台中市清水區鰲峰路上
開放時間：假日09:00-15:00(平日20人以上，一星期前預約)

八、穿越到宮廷：港區藝術中心

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲「港區藝術中心」的環境清幽，古色古香彷彿穿越到古代，浮現宮廷劇的畫面。

「港區藝術中心」仿閩南式建築風格，既典雅又復古，充滿路樹與涼亭的園區詩情畫意，好像穿越到古代般，讓人忍不住想到宮廷劇「娘娘們」勾心鬥角的畫面，或是詩人吟詩作對的風雅場景，少不了的小橋造景也一定要有，為這座庭園增添古典氣息，湖中反射的倒影十分美麗，也能坐著靜靜地欣賞美景。

▲▼ 台中清水8景點免費玩！穿越神秘古蹟、歷史建築、樂高積木超商（圖／《阿肥仔的幸福狂想之旅》）

▲小橋一定要有，坐在湖邊欣賞美景十分愜意。

港區藝術中心 
地址：台中市清水區忠貞路21號
開放時間：09:00-17:30(周一休館)

關鍵字： 清水 清水旅遊 台中旅遊 阿肥仔的幸福狂想之旅 達人旅遊

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