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直擊／夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　漫天櫻花雪彷彿一秒到日本

點評：現場真的好美！！！
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▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲武陵農場櫻花季今登場，欣賞漫天粉紅櫻花雪就好像來到日本。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台中報導、攝影

每年萬眾矚目的武陵農場櫻花季今天（7）開跑，《ETtoday新聞雲》記者特別來現場一睹「粉紅佳人」風采，目前櫻花約盛開5成，當漫步園區中，一邊欣賞著漫天櫻花雪，一邊吸收大自然芬多精，彷彿一秒來到日本，頓時忘卻時間，只想沉靜在這浪漫的氛圍中。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲櫻花目前已經開了5成，預計4天候會來到8成，屆時是最漂亮的時機。（圖／記者曹悅華攝）

一早搭乘國光客運推出的公共運輸賞櫻專車來到武陵農場，在艷陽的照射下，每片櫻花瓣顯得更閃閃動人，粉紅、桃紅夾雜的景象，把浪漫指數拉到最高點，帶著準備好的點心，坐在櫻花樹下，時間好像靜止一般，只有藍天白雲和滿天櫻花雪相伴，格外愜意。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲櫻花在藍天和陽光的襯托下，顯得格外迷人。（圖／記者曹悅華攝）

花況部分，武陵農場遊客中心透露，目前園區櫻花約盛開5成，相較去（107）年盛開得早，若一直維持好天氣，開花速度很快，3、4天後就會盛開到8成，屆時是整個櫻花季最漂亮的時候，比滿開還讓人驚豔。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲今年花開得早，花況將分階段綻放。（圖／記者曹悅華攝）

武陵農場副場長胡發韜則先前就指出，今年（108）受到暖冬影響，山櫻花及部分昭和櫻已經偷跑開花，預期花況將分階段綻放，因此花季時間拉長到21天，跟往年大閱兵的狀況不太一樣。主力昭和櫻及紅粉佳人預估在大年初三起大盛開，後續吉野櫻、霧社櫻、八重櫻則會陸續綻放，即便到了花季尾聲都有櫻花可以賞。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲今年比照去年，每日進場人數控制在6000人內。（圖／記者曹悅華攝）

今年武陵櫻花季同樣比照往年祭出4大疏運管制，包含每日進場人數6000人（住宿遊客1800人、一日遊團客／公共運輸散客4200人）、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等措施，周邊交通進行全天候管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

▲▼武陵農場櫻花季。（圖／記者曹悅華攝）

▲國光客運推出的公共運輸賞櫻專車路線共有5路線。（圖／記者曹悅華攝）

由國光客運推出的公共運輸賞櫻專車路線共有【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】等5路線，採預售方式由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票。

▲▼武陵櫻花季賞櫻專車。（圖／國光客運）

▲武陵櫻花季賞櫻專車資訊。（圖／國光客運提供）

針對不少民眾敲碗是否還有賞櫻專車的票，國光客運總經理吳忠錫說明，春節假期的票幾乎售罄，只剩零星車票，春節後則是賣了6成，想一堵櫻花風采的民眾可以多加利用。

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