透視歷史　從重生的百年古厝看見基隆的未來

政治中心／基隆報導

揉合現代與復古後重生的百年古厝飄出濃醇的咖啡香，近在咫尺的鐵道不時傳來「控控、控控」列車通過軌道的聲響，「暖暖六七」留住歷史的記憶、承繼在地文化，讓平時被快速的生活步調扯著向前跑而疲累的心得到了療癒；前基隆市議會議長宋瑋莉說，淡水老街、平溪老街、勝興車站這樣經常遊客如織的知名景點，難道基隆沒有？我們有！只是沒讓人看見、沒有好好妥善規劃，所以成了鮮為人知的所在。

位在暖暖車站旁的「暖暖六七」是楊秀鑾將家族超過160年的古厝運用巧思修復重生，從外觀的白色牆面、大片落地窗十足是時代感的咖啡店的模樣，保留下來的百年古宅老式木質大門卻又給人復古、懷舊感，走進「暖暖六七」店內裝潢簡單溫暖、僅以鋼樑加強結構卻讓曾經頹圮的古厝有了新生命，精心陳設的古老窗格、吊燈、樓梯、櫥櫃以及石磚砌成的牆又彷彿將人拉回百年前的時空，坐下來喝杯咖啡吃些輕食、聽聽店主人談起古宅的歷史，輕鬆而愜意。

暖暖有老街、有歷史還有鐵道風情，為什麼就不能成為另一個文化觀光、講述歷史的懷舊老街？宋瑋莉指出，基隆發展甚早，早年是礦業、漁業重鎮更有天然良港，擁有深且廣的歷史與文化底蘊，一幢幢的歷史建築、一段段的故事在這裡俯拾皆是，但是少了匯聚這些資源的力量、少了完善的規劃、少了交通的連結，基隆需要被看見！需要改變！更需要向前邁進的透視力量！

▼七堵舊站。（圖／記者拍攝）