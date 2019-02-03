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初一拜拜順便玩樂園！桃園太子廟旋轉木馬、摩天輪春節免費搭

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▲桃園太子廟春節樂園。（圖／粉絲專頁《Emily。Sky。巴布融 專屬於我們幸福小城》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲桃園太子遊樂園春節限定。（圖／粉絲專頁《Emily。Sky。巴布融 專屬於我們幸福小城》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

春節到9天連假想玩個過癮又不想花大錢，那就出門走走找免費景點，位於桃園的護國宮太子廟特別在今年春節設置「2019太子遊樂園」，旋轉木馬、小火車、摩天輪每項設施通通免費暢玩，從大年初一玩到初五，每天限時3小時。

▲桃園太子廟春節樂園。（圖／粉絲專頁《Emily。Sky。巴布融 專屬於我們幸福小城》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲旋轉飛碟免費玩。

北台灣最大間三太子廟護國宮今年春節打造了「太子遊樂園」，除了讓走春民眾拜拜完也能帶著小朋友同樂外同時也回饋信徒。從春節初一到初五，小火車、旋轉飛碟、旋轉木馬、摩天輪、投籃機等遊樂設施，每項設施都是免費搭乘，一旁有志工幫忙協助。

▲桃園太子廟春節樂園。（圖／粉絲專頁《Emily。Sky。巴布融 專屬於我們幸福小城》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲純白旋轉木馬。

▲桃園太子廟春節樂園。（圖／粉絲專頁《Emily。Sky。巴布融 專屬於我們幸福小城》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲摩天輪大人也可以搭乘。

雖然是免費玩但這些遊樂設施可不馬虎，純白金邊的旋轉木馬、五彩繽紛的小型摩天輪，大人小孩都可以坐，農曆大年初一廟方將恭請哪吒三太子爺聖駕，並準備福慧紅包、招財銅錢、金豬撲滿等，全家討吉利還能順便出遊玩。

護國宮太子廟
地址：桃園市國際路一段401巷123號
開園時間：2/5(二)~2/9(六)大年初一～初五，每日09:00~12:00

＊以上圖片由粉絲專頁《Emily。Sky。巴布融 專屬於我們幸福小城》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

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