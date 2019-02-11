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全台最美便利商店就在南迴公路！木屋打造還有碎石子步道

點評：好舒服的感覺><
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▲▼屏東日式風格全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供）

▲位在屏東設計成日式風格的全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台北的便利性是街頭巷尾約每500公尺就有一家便利商店的程度，半夜想吃東西、要寄包裹，各種服務都有，每每走進便利商店都是思考著要買什麼，也由於台北的便利商店裝潢都差不多，因此顧客並不會特別留意到店與店有什麼不同之處，部落客肉魯 走遍全台灣環遊全世界《旅遊超爽的！》分享了他們去了屏東一家全家便利商店，一起看看到底有什麼地方跟一般便利超商不一樣！

▲▼屏東日式風格全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供）

▲▼在便利商店旁是群山環繞的環境。

▲▼屏東日式風格全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供）

▲▼屏東日式風格全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供）

▲外頭的碎石子小步道特別設計了兩座石燈籠更增添了日式風格。

在屏東往返台中的南迴公路上新開了一家全家便利商店，以木頭建造而成散發濃濃的日式風格，除了建築本身就相當吸睛，肉魯介紹，在外頭的碎石子小步道上還設計了兩座石燈籠，讓他們直呼以為自己是到日本的全家，而在屋簷的鬼瓦更洋溢著異國風情，如同身處國外！

▲▼屏東日式風格全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供）

▲▼格子狀窗戶搭配日式的木造建築正適合享受慵懶的時光。

▲▼屏東日式風格全家便利商店。（圖／肉魯 走遍全台灣環遊全世界提供）

擁有南迴公路上蓊鬱森林的先天條件，在裝潢上以格子狀窗戶搭配上日式的木造建築，置身在森林裡的用餐空間，不管是吃飯、看書還是用電腦，可以好好享受在便利商店裡的悠閒時光，而這家全家也正好位於南迴公路的中繼站，肉魯推薦往返台東、屏東的人可以在這裡休息一下，享受優哉的日式慵懶！

全家便利商店 獅子金流店
地址：屏東縣獅子鄉六巷36號

關鍵字： 肉魯 走遍全台灣環遊全世界 全家 便利商店 屏東旅遊

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