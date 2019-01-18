超酷！屏東秘境裡的莊園　7棟房子都是報紙屋

點評：酷！

▲大茉莉農莊。（圖／轉角(Mable~) の吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

環保意識在近年來持續高漲，不外乎是將很多物品回收再利用，但你知道報紙看完之後可以做什麼嗎？部落客轉角(Mable~) の吃喝玩樂就在《旅遊超爽的》分享屏東一座農莊，園裡有著一棟棟的報紙屋，除了提供遊客可以休憩外，更達到宣傳環保理念的效益，一起來看看吧！

▲進入農莊彷彿置身秘境裡。

位於屏東縣里港鄉的大茉莉農莊是由農莊老闆羅約翰和妻子一起在十一年前打造的環保家園，園區內的報紙屋是農莊最大亮點，將回收的舊報紙撕碎後加入水中混合成紙磚的原料，透過長時間的嘗試下做出堅固且耐用的紙磚材料，來農莊的民眾除了朝聖超特別的報紙屋之外，更是慕名來體驗紙磚DIY活動。

▲入場有低消金額一人150元。

▲園區內目前有7棟報紙屋。

綠意盎然的大茉莉農莊四周皆是砂石場，想進去園區的民眾須有一人低消150元的費用，建議可以至農莊內的餐廳享用餐點、窯烤披薩DIY，等候現做餐點的時間，便可在園區內四處參觀，還有竹筏可以在水池上邊划邊欣賞風景，享受靜謐氛圍。

▲腹肚厝為用餐地點，也是農莊接待處所在位子。

▲餐點的選擇從德式豬腳、窯烤披薩的鹹食至瑪德蓮等甜食咖啡也有提供。

▲竹筏至多一次只能兩人上去使用。

大茉莉農莊

地址：905屏東縣里港鄉載南路19巷12弄20號

電話：0925 930 989

時間：10：00－17：00 （週三公休）