銅板價就可以泡旭海溫泉！順路還能品嘗原住民風味餐

點評：溫泉就跟火鍋一樣～一年四季都適用啦

▲位在屏東牡丹鄉的旭海溫泉。（圖／拉拉 隨性 隨意 走走看看提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

「雖然這個冬天很不像冬天，但我依然熱愛溫泉！」拉拉 隨性 隨意 走走看看在《旅遊超爽的！》分享了屏東的一家溫泉池，只要銅板價就能享受大眾池和戶外的泡腳池，還有意外發現的原住民風味餐廳也十分推薦！

▲▼牡丹鄉公所設置收費園區，裡頭設有泡腳池、湯池等。

▲泡腳池及戶外池在夏季是沒有開放的。

位在屏東牡丹灣畔的旭海村，擁有水溫約為45度C、無色無味的碳酸溫泉，過去為居住在當地的原住民所用，而今牡丹鄉公所則設立了收費園區，希望推動及發展部落的生態觀光。拉拉提到，整個園區內有泡腳池、露天池、公共浴室等設施，而他當時是夏天前往，幾乎是包場，不過，他也提醒泡腳及戶外池在夏天是沒有開放的。

▲▼公共浴池分為男湯及女湯，有簡單的置物與淋浴空間，但盥洗用品需要自行攜帶。

拉拉說，他們一到園區便直奔分為男湯與女湯的公共浴池，在浴池有簡單的置物與淋浴空間，不過浴巾及毛巾就需要自行攜帶，另外，想要順便在這裡盥洗的人也要自備盥洗用品。拉拉表示浴池相當大，可以伸展開來的感覺更放鬆也更自在。

▲▼前往旭海溫泉的路途會遇到一家「我就知道」原住民風味餐廳，整體較為原始。

▲▼炒山豬肉略帶醬油香氣，肉質香Q，牛雜湯則是誠意十足。

泡完湯後，拉拉建議大家可以到「我就知道」原住民風味餐廳，整體較為原始，餐點的部分，他們點了炒山豬肉、炒飯等，前者略帶醬油香氣，肉質香Q，是一般餐廳不一定能吃到的，而湯類拉拉選擇了牛雜湯，滿滿一碗都是料，相當有誠意，附上的醬料加了薑泥，吃起來頗為獨特。

旭海溫泉

地址：945屏東縣牡丹鄉旭海村

我就知道原住民風味餐廳

地址：屏東縣牡丹鄉199甲縣道

電話：08-8830787

營業時間：09：00-19：00