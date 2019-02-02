南投最新「稅務出張所」大變身！貓奴千萬要顧好荷包

點評：貓星人來了！

▲經由妖怪村團隊改造過的南投稅務出張所。（圖／來飽寶家ba提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

過去到南投大多都是去溪頭森林區或是九族文化村、日月潭等，自從妖怪村開幕後，有更多觀光人潮前往南投，這次來飽寶家ba是要介紹的同樣與妖怪村有關係，卻不是妖怪村本身，而是妖怪村的最新力作「南投稅務出張所」！

▲以貓咪「蘿西家族」為主題的稅務出張所。

擁有「南投小白宮」之稱的稅務出張所，在1963年就落成，已有近百年歷史的建築，在妖怪村團隊的得標而進行重新規劃後，是結合了各種文創、飲食等的拍照打卡景點，整棟建築設計是以貓咪「蘿西家族」為主題，還沒進到所內就可以看到相當多的巨型貓咪公仔在迎接大家，來飽寶家ba說，最有趣的地方是在建築物外頭放上了一個像Hello Kitty的蝴蝶結，而門口的春聯還是用貓星語寫成，原本是帶點嚴肅氣息的出張所，整個氛圍都變得活潑了，而且仔細觀察二樓的窗台前還會發現小亮點！

▲▼入場門票是一百元兌換的兩個貓幣，而一百元可以折抵消費。

▲▼所內設有商品部、食品部還有金融部跟交誼廳等

▲一樓的戶外區營造的像是日式庭院的造景，還有大型的貓咪展品。

所內是需要門票的，而稅務出張所的門票設計是兩枚貓幣，而門票一百元就可以全額折抵館內的消費，六歲以下的兒童或是南投市的市民則是可以持身分證件免費入館。來飽寶家ba認為，整個稅務出張所的主題相當有趣而且一致性高，裡面設有商品部、食品部還有金融部跟交誼廳等，就像到了蘿西家族的王國般，來飽寶家ba也分享，在販賣部的地方各種商品琳瑯滿目，且都是以貓為主角設計，貓奴可千萬要小心荷包！

▲前往二樓的樓梯牆壁上掛有相片，就像時光隧道般。

▲▼二樓設計成咖啡廳，整體裝潢相當氣派，喜歡拍照的朋友千萬不能錯過。

在一樓的戶外區營造的像是日式庭院的造景，還有大型的貓咪展品，往二樓的階梯就像時光隧道般，牆上掛著一張張的老照片，彷彿回到了過去。二樓是設計為咖啡廳，來飽寶家ba提到，跟一樓的商店區不同，但是喜歡拍照的朋友絕對不能錯過咖啡廳，整體裝潢相當氣派，另外所內還規劃了兒童遊戲區，大人逛得開心、小朋友也玩得愉快！

▲▼所內也規劃了兒童遊戲區讓小朋友可以玩樂。

南投稅務出張所

地址：南投縣南投市中山街260號

營業時間：10：30～19：30

電話：（04）9223-1598

