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走進「光陰的故事」　桃園懷舊眷村穿越回六零年代

點評：好想盪鞦韆><
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▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲桃園憲光二村。（圖片由【自己的小小世界】旅遊．攝影提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

近年來眷村、老屋風在各地掀起一股熱潮，也有許多復古咖啡廳的出現，穿越主題的景點也成為IG的熱門打卡照片，部落客【自己的小小世界】旅遊．攝影就在社團《旅遊超爽的！》社團中分享桃園這個充滿復古氣息的眷村，不只歷史建築，還是著名的影視基地！

▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲憲光二村保留許多原有建築，重新整理重現過去風華。

桃園的憲光二村位在桃園的龜山，建於1968年，是桃園唯一的憲兵宿舍，2006年登錄為歷史建築，與中壢馬祖新村、大溪太武新村並稱為「桃園眷村鐵三角」。自從2006年原本的眷戶遷出以後，慢慢地失去管理，直到2016年桃園市政府文化局啟動駐地工作站，重新規劃設計環境，也提供藝術工作者駐地創作，重現過去的風華。

▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲有許多復古的商家招牌。

▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲大樹下還有一座盪鞦韆，拍照起來超有意境。

憲光二村內保留大部分的建築原貌，有許多以甘蔗板隔間的石灰牆，外牆則是以紅磚牆為主，特別的是，眷村中央有一個自治會空間，可以看到完整的、未經加蓋的格局樣貌，當時村內早期的廣播系統的保留在其中，從外觀到內部的設備，都有完善的保存，另外憲光二村也是電視劇「光陰的故事」取景地。

▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲老式的洗手台在顯光二村裡也能看到。

▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲有幾棟房屋有開放民眾參觀、拍照。

自己的小小世界介紹，眷村內有幾棟是有開放可以進去參觀的，可以看到以前的人住在這裡的擺設等等，對於住過眷村的人來說也算是一種回憶，目前假日還沒有太多遊客，可以好好的慢走著。眷村內不時也會舉辦市集和藝術活動，如果有團體需要導覽，或者婚紗、影視拍攝，都可以提前打電話預約申請。

▲▼桃園憲光二村。（圖／【自己的小小世界】旅遊．攝影提供）

▲一走進室內就好像穿越回到過去。

憲光二村
地址：桃園市龜山區大同路138巷
開放時間：09:00~12:00 / 13:00~17:00（週日～週二休館不開放）
團體預約導覽：03-3197132

關鍵字： 憲光二村 桃園旅遊 桃園眷村 【自己的小小世界】旅遊．攝影 影視基地 懷舊老屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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