農曆春節全日本天氣懶人包　北海道最低溫-17度、除夕有強降雪

▲春節到北海道玩可能會碰到強降雪。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節長達9天連假即將來臨，許多人會趁著過年假期安排出國旅遊。針對台灣旅客最喜歡去的日本，日本氣象廳已發布未來一周天氣預報，預計前往北海道的旅客需注意4日除夕當天，在札幌、旭川會有強降雪可能，從5日至8日也多為多雲且中間偶降雪的情況，最低溫度為17度，最高溫是3度，旅客需留意保暖。

▲北海道地區春節期間天氣預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲東北地區春節期間天氣預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）

東北地區如青森、秋田縣未來一周都是多雲偶降雪的天氣，最低氣溫有機會下探至-8度，最高氣溫則是10度，而仙台天氣則較穩定，未來一周都是多雲時晴的好天氣，最高溫可到13度，最低溫為-4度。

▲東京涉谷街景。（圖／記者蔡玟君攝）

在以東京為主的關東地區，日本氣象指出，從2日至8日多為多雲時晴的天氣，但部分地區如長野縣北部、群馬縣北部受到氣壓影響，以多雲偶降雪、降雨的天氣較多。而未來一周，東京平均氣溫最高為9.8度，最低則是1.2度。

▲東京、金澤等地區春節期間天氣預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）

以金澤為首的北陸地區，受到氣壓影響，未來一周以多雲偶降雪、降雨的天氣為主，5日短暫一天放晴後，從6日起又恢復以多雲偶降雪、降雨的天氣，平均氣溫最高為6.6度，最低則是0,4度。

▲大阪心齋橋（圖／記者蔡玟君攝）。

▲名古屋、大阪春節期間天氣圖。（圖／翻攝自日本氣象廳）

關西地區在2日放晴一天後，從3日開始變天，連續2天為多雲偶陣雨天氣，在5日會短暫放晴一天，平均而言未來一周是多雲的天氣，平均氣溫最高為9.4度，最低則是2,4度，另外在3日與4日這2天也需注意強風情況。

▲九州、那霸春節期間天氣預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）

以福岡為首的北九州地區，未來一周為多雲時晴，但在3日與6日需注意陣雨，記得攜帶雨具出門，平均氣溫最高為10.2度，最低則是3,4度。而以那霸為主的沖繩地區，周末放晴2天後，從4日除夕開始至7日大年初三都是多雲偶陣雨的天氣，需等到8日大年初四才會放晴，平均氣溫最高為14.2度，最低則是19,1度。