樂吉籤祈福票卡5千顆炫風完售！民眾撲空：早知昨天就來排

▲捷運龍山寺站樂吉籤祈福票卡販售處。（圖／記者于佳云攝，以下皆同）

記者于佳云／台北報導

台北捷運和艋舺龍山寺合作推出的樂吉籤（Lucky Trip）祈福票卡，限量5000顆的粉紅色票卡還可以求籤詩，昨（31）日一開賣就吸引大批人潮排隊，首賣當天就賣了約4000顆，而今天祈福票卡在早上9點就正式完售，讓撲空民眾大嘆「好可惜！」

為迎接農曆新年，台北捷運公司特別和香火鼎盛的艋舺龍山寺合作，首次推出樂吉籤祈福票卡，有別於一般北捷的藍色票卡，粉紅色的祈福票卡看起來更加活潑亮眼，且購票還可以求籤詩，消息一出就吸引不少網友關注，而在開賣當日更是引來大批人潮，擠爆龍山寺站。

▲求好運的樂吉籤引發話題。

捷運龍山寺站站務人員表示，昨天樂吉籤一開賣現場就有上百人排隊，一整天下來就賣出3、4000顆，而今天早上6點一開門也是湧入數十人，還有人買完後又再排隊繼續買，大概早上9點就已經銷售一空，連站務人員想要私下購買都有限制，自己也沒買到。

▲5000顆樂吉籤祈福票卡1日早上9點就售完。

樂吉籤祈福票卡話題十足，今日ETtoday記者在現場短短5分鐘就有許多人到服務處詢問「樂吉籤賣完了嗎？」，也有民眾看到完售公告忍不住大嘆「好可惜喔！早知道昨天就來排。」，也因為樂吉籤售票處整個都是粉紅色，十分顯眼，也吸引許多民眾圍觀拍照，也讓捷運站多了個有趣的亮點。

台北捷運公司首度與艋舺龍山寺合作，31日起在捷運站獨家販售樂吉籤祈福票卡，限量販售5000顆，每顆售價50元，每人限購2顆，而祈福票卡為1次票，啟用後不需回收，旅客可收藏紀念。

▲桃紅色票卡十分喜氣。

北捷表示，名稱取Lucky的諧音，把Trip加入代表對旅客旅途中的好運與祝福；票卡顏色則有別於以往單程票的藍色，採用喜氣洋洋的桃紅色；圓圓票卡（Token）正中央，有個大大的「吉」字，別出心裁以籤詩圖騰及傳統建築屋頂兩端的燕尾書寫，更是直接表達樂吉籤（Lucky Trip）主要意涵。