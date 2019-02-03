賞花海、看光雕　春節到溪州公園「花在彰化」輕鬆走春

文／Sharelife分享生活

圖／彰化縣政府

「2019花在彰化-花好月圓 豬事如意」將於108年2月5日(初一)至2月19日(十五)在溪州公園舉辦，民眾白天可以到溪州公園及田尾賞花、吃北斗肉圓、逛埤頭百寶村，欣賞埤頭的田野風光，晚上到溪州公園觀看光雕秀。

今年2019花在彰化燈會首度結合光影藝術科技，於溪州公園的綠薏湖中打造巨型月球裝置藝術，並搭配每半小時十分鐘的精彩光雕，呈現彰化歷久彌新的絢麗光影表演；主燈以擬人的親子生肖豬為意象，展現彰化適宜親子同遊的可愛魅力。

除此之外，初一及元宵更將邀請知名太陽劇團舞者─張逸軍及戊己劇團連袂演出。2月19日元宵節當天晚上，將邀請中國大陸重慶「銅梁火龍」的民俗表演，精彩更勝以往。

「2019花在彰化-花好月圓 豬事如意」系列活動範圍涵蓋南彰化地區的溪州公園、埤頭百寶村、田尾公路花園、吃在北斗等活動。遊客前來彰化參觀「花在彰化」活動，還可前往田尾公路體驗漫步公路花園景觀，到北斗老街吃遍在地美食，悠遊埤頭百寶村，一整天在彰化行程滿滿。

為紓解春節期間前往花在彰化活動的車潮，彰化縣政府呼籲民眾可多利用大眾交通工具出遊，並安排台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園等接駁車運輸。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）