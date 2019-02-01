4年沒調漲　王品牛排、夏慕尼套餐自2/1起漲價2%-6%



▲王品牛排2月1日1350元套餐、1650元套餐調漲為1390元、1690元。（圖／王品集團提供）



記者黃士原／台北報導

王品集團宣布2月1日起王品牛排全部調漲2-3%，而夏慕尼則是新香榭料理套漲價6%。王品集團表示，所屬王品牛排、夏慕尼自2014年調漲價格至今4年皆未漲價，這4年來，勞基法基本工資時薪漲幅30.4%、月薪漲幅19.8%。主要食材的牛肉市價漲幅超過20%，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格。

王品集團表示，2月1日起調整王品牛排與夏慕尼套餐價格，王品牛排1350元套餐，調整為1390元，漲幅2.96%；1650元套餐，調整為1690元，漲幅2.42%；3980元套餐，調整為3990元，調漲2.51%。至於夏慕尼原套餐價格1030元，則是調整為1090元，漲幅5.82%。

王品表示，消費者訂位2月1日之後的餐席，均已告知相關訊息，原持有兩品牌禮券的消費者，權益不受影響，凡持王品牛排禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原1350元王品牛排套餐；持夏慕尼禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原1030元的新香謝鉄板套餐，差價皆由門店自行吸收，消費者不需另補差額。王品、夏慕尼開放一個月前訂位，所以從1月1日起，消費者打電話來訂位，都會先告知價格調整，客人同意後，才接受訂位。





▲夏慕尼的白蘭地鴨胸。（圖／王品集團提供）

王品集團表示，旗下王品牛排、夏慕尼自2014年調漲價格之後，已有4年都沒漲價，不過這4年來勞基法基本工資時薪漲幅30.4%、月薪漲幅19.8%。再加上主要食材的牛肉市價漲幅超過20%，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格。

此外，王品集團所屬莆田餐廳，因應人事及食材成本雙重壓力，同步自108年2月1日起，調整部份菜色價格。