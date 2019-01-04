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直飛海島度假天堂！遠航月中開航長灘島、巴拉望定期航班

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▲菲律賓巴拉望科隆跳島。（圖／記者于佳云攝）

▲遠航將開航直飛巴拉望。（圖／記者于佳云攝）

記者于佳云／台北報導

菲律賓度假勝地長灘島在2018年10月26日正式開島，迎接即將到來的春節和海島假期，遠東航空今（4）日宣佈，將自2019年1月8日開航花蓮-長灘島直飛包機；1月12日開航桃園-長灘島航線及1月19日開航桃園-巴拉望航線，每五天執飛一班，是目前全台唯一直飛的定期航班。

遠航表示，長灘島位於菲律賓中部，是一處擁有怡人天氣與清澈海水的海島，當地沙質潔白又細柔的白沙灘 ( White Beach )，屢獲知名國際旅遊刊物的好評，最適合戲水游泳，為近年來最受台灣旅客喜愛的海島景點之一，經過半年封島，終於在2018年10月起重開大門，展開雙臂歡迎旅客。

▲遠東航空開航濟州。（圖／遠東航空,濟州駐台觀光推廣辦事處提供）

▲遠航開航長灘島和巴拉望定期包機。（圖／遠東航空提供）

另位於民都格島與北婆羅洲之的巴拉望島被譽為是野生動植物的天堂勝地，在這裡，你將發現種類繁多，而且在世界上其它地方看不到的物種，巴拉望群島西巴淡島嶼是世界知名的潛水地。公主港是巴拉望州政府所在地也是該州主要對外通道、及與其他島嶼的連絡點。

遠航發言人盧紀融副總表示，遠航國際定期航班持續增加，目前台灣旅客赴長灘島只能在馬尼拉轉機既耗時且不方便，搭乘全台唯一直航航班只需要2個半小時即可抵達，到巴拉望也只要3個小時，開航歡樂價團體行程5天4夜20,000元有找，官網散客票價9,500元（未稅）。

航班資訊：
FE321 桃園-長灘島/FE322長灘島-桃園 2019年1月12日首航 每5天一班
FE327 桃園-巴拉望/FE328巴拉望-桃園 2019年1月19日首航 每5天一班

關鍵字： 航空動態 遠東航空

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