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香港尖沙咀海濱星光大道31日重新開放！4大特色搶先看

點評：啊～整修後更想去惹><
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▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲香港尖沙咀海濱星光大道今天重新開幕。

旅遊中心／綜合報導　圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供

說到香港旅遊景點，絕對不會忘記佈滿超多名人手掌印的尖沙咀海濱星光大道，自2015年關閉景點，開始重新整修後，耗時3年多終於在31日正式重啟，也順道迎接豬年春節假期，除了重置四大地標銅像，還多增加五個明星手掌印，將環境整體規劃後，新增許多便民設施，一起來看看吧。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲香港本地卡通麥兜公仔像。

尖沙咀海濱星光大道此次在整修方面有新增幾項特色，從欄杆開始能看到靠海的「波浪型欄杆」，以明顯的高低起伏呈現出海的特色，富有流動感；而想要享有一個賞海靜謐感的民眾可以選擇一旁的「臨海座椅」，到現場可以看到有專為各種不同族群設計的座位，像是情侶雅座、單人座位、多人座位，皆能欣賞到維多利雅港的美麗景緻；再來是與新加坡海濱長廊相似的「扇形綠化涼亭」，主打以充滿植栽的涼亭可以降溫，涼亭的外觀一看彷彿是巨大的葉子往天空延伸，富有藝術感。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲波浪型欄杆可以看得到線條流動感。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲設置多種座位，讓民眾可以稍坐休息。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲扇形綠化涼亭可以遮蔭外，也富有設計感。

設施方面有提升之外，星光大道更是將四大必拍地標銅像：李小龍像、梅艷芳像、麥兜像、香港金像獎電影女神像，重新設置提高底座；在手印方面，將從原本放於地面上改為設置於欄杆上，位置高度方便旅客拍攝；拍照累了想休息時，也可以在星光大道買得到在地小吃，一邊欣賞維港風景，一邊享受美食；最後於星光大道末端還能買得到「香港製造」，富有香港文化氣息的周邊產品，很適合遊客帶回去作為紀念品。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲手印設置於欄杆上，高度差不多是在一般人的腰部位置。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲星光大道上有小食店，提供在地的港式點心。

▲香港星光大道重新開放 。（圖／香港愛玩生 - iplayhk.com提供）

▲紀念品店所販售的紀念品有濃濃港味。

香港星光大道
地址：Avenue of Stars, Tsim Sha Tsui, 香港

關鍵字： 香港星光大道 香港旅遊 亞洲旅遊

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