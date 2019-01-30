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看小豬賽跑祈好運！埔心農場金豬好運年　屬「豬」免費入園

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▲埔心農場金豬過好年。（圖／埔心農場提供）

▲金豬路跑模樣超萌。（圖／埔心農場提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

農曆過年除了買彩券試手氣，也來看看小豬路跑祈好運！位在桃園楊梅的埔心牧場，因為飼養了一群可愛活潑的麝香豬，適逢今年豬年，特別在春節期間推出「金豬好運年」特別企劃，舉辦可愛又逗趣的「金豬路跑賽」，在活動期間還有好吃好玩的市集、抽籤球運勢和小朋友最愛的氣墊城等，讓連假絕對不無聊！

傳統賽馬，飆悍精壯的馬匹爭先恐後，場面緊繃令人血脈噴張。但是埔心牧場的「金豬路跑賽」，氣氛就截然不同了。起跑閘門一開，穿著12345號碼衣服的小豬，翹著屁股碰碰跳跳往前跑，看到地上的飼料，還會停下來享用，不然就是跑著跑著，突然恍神發呆，可愛的模樣非常逗趣。

▲埔心農場金豬過好年。（圖／埔心農場提供）

▲好天氣讓小豬出來蹓躂。

埔心牧場說，平常都讓小豬吃飽飽、睡飽飽，說是金豬路跑賽，其實比較像是帶牠們出來散步放風，也希望到訪的遊客，金豬年看小豬跑步，新的一年可以過關斬將、一路長紅。另外，遊客也可參加「金豬押寶樂」活動，押寶小豬得到第一名的遊客，就有機會抽49吋電視、涼暖空氣清淨機和掃地機器人等總價超過二十萬的大獎。

▲埔心農場金豬賽跑 。（圖／埔心農場提供）

▲巧手繪福豬活動可以讓民眾把小豬帶回家招財。

今年春節期間，埔心牧場特別規劃了多項活動，包含：可以近距離和小羊、牧牛互動的「歡樂動物村」；品茗、聽音樂的「和風輕旅遊」；兒童最愛的氣墊城、球池的「童玩嬉遊趣」；輕食飲品餐車與手創小物攤位組成的「潮流瘋市集」；抽籤求運勢支支是好籤的「豬年抽好運」；得獎客家美食與鮮濃牛奶鍋的「幸福饗食堂」；專人分享櫻花秘密與IG美景探詢的「湖畔賞櫻遊」等，另外，還有讓遊客DIY的「巧手繪福豬」，不管是繪成彩色豬還是金色豬，都可以將陶豬帶回家擺在財位，祈求來年財源滾滾發大財。

埔心農場金豬好運年特別企劃
時間：大年初一（2/5）到大年初六（2/10）上午9點至下午5點
票價：上午11點前入園，門票特價100元。
上午11點後，可購買299元套票(門票+環場列車+陶豬DIY券)。
生肖屬豬者免費入園。
 

關鍵字： 桃園旅遊 埔心農場 春節旅遊

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