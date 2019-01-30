把握最美的夏天！北疆山水讓你嘆為觀止

文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期、達志影像提供

草原、峽谷、礦山、風蝕地形…，北疆多樣化的地理景觀，就是一座最好的戶外地理教室。夏天是到北疆旅遊的最佳季節，此時有綠油油的草原、期間限定開放的環景公路…，相較冷颼颼的冬天，氣溫也較為舒適。今年夏天，與北疆來場美好的約會吧！



▲到獨庫公路兜風賞美景。（圖／喜鴻假期提供）

想在露天的自然博物館內兜風嗎？景色豐富的獨庫公路，因考量到行車安全，只在6月中旬到9月開放，獨庫公路像是一條蜿蜒於山間的巨龍，沿途有乾燥玫瑰色的山景、險峻的峽谷、一整面的石林、冰川雪山，線條複雜的景色層次豐富，也讓人體會到大自然鬼斧神工的力量。跟著喜鴻假期逛獨庫公路，安排搭乘可輕鬆橫越所有道路的吉普車兜風。



▲那拉提草原夏天最療癒的風景。（圖／喜鴻假期提供）

如果你需要一些療癒的能量，就來那拉提草原吧！那拉提草原風景區中有條盤龍古道，沿著這條道路前行，還有機會巧遇古道上無拘無束的動物們。綿延至遠方雪山下的那拉提草原，夏季時呈現青綠色，牛、羊等家畜成群，是座有名的牧場，草原上住著哈薩克族人，因此也能感受到獨特的哈薩克風情。



▲可可托海國家地質公園中的額爾齊斯河大峽谷，景色如詩如畫。（圖／達志影像提供）

可可托海國家地質公園是中國第一個展現出豐富礦山景觀的國家地質公園，這裡有獨特而黝黑的阿爾泰山花岡岩地景，在額爾齊斯河大峽谷蜿蜒的河道周邊，林木、怪石遍布，石頭上還有像是蜂窩一樣的凹坑。這裡的山峰也和其他地方不同，圓潤而陡峭，大多呈現鐘狀、錐狀，其中最有名的就是如同古代大鐘般的神鐘山。



▲奇幻的魔鬼城屬於雅丹地貌。（圖／喜鴻假期提供）

魔鬼城一座座高低起伏、奇形怪狀小丘的景象，是來自風的傑作，遠看像是聳立在天邊的神秘堡壘，近看，有的像是野獸呲牙裂嘴的模樣，有的則彷彿潛藏在地底下的妖魔鬼怪破土而出的利爪或肢幹。仔細看這些長相特殊的小丘，你會發現他們的色彩一點也不單調，小丘上一圈圈的淺褐色、橙色、橘紅色…，讓魔鬼城看起來更加迷幻，並會隨著天氣與光線呈現出不同的色彩。

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