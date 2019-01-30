文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期、達志影像、shutterstock.com提供
中國西藏地區是個美好的秘境天堂，擁有縱橫高山、囊括7項世界之最的青藏鐵路，如隱世秘境的西藏聖湖、特色十足的寺院…。 5月，西藏地區開始回暖，想探索這個神秘區域的旅客，是時候準備啟程了！
▲奔馳於青藏鐵路的火車，彷彿一個移動式的觀景窗，帶給世界各地的人們驚喜的視覺饗宴。（圖／shutterstock.com提供）
喜歡欣賞多元美景的旅客，一定要試試搭青藏火車出發！青藏鐵路是世界上海拔最高的鐵路，也是線路最長的高原鐵路，所能見到的美景特別豐富。躺在臥鋪上，窗外的風景不斷流動，有時是無邊無際的戈壁灘，有時是碧海藍天的景象，有時則是白雪皚皚的連綿高山…，尤其當火車行駛到唐古喇山口到崑崙山口路段，經過青藏鐵路的最高點，長江的源頭「沱沱河」、有人類禁區之稱的「可可西里無人區」、擁有美妙曲線的「唐古喇山口」，更是青藏鐵路周遭景色氣勢最磅礡的一段。
▲西藏聖湖羊卓雍錯。（圖／達志影像提供）
親眼見到位在拉薩，擁有寶藍色絕美光澤的「羊卓雍措」時，可別懷疑你的雙眼，世界上真的有如此美麗的山水！羊卓雍措與納木措、瑪旁雍錯，並列為西藏3大聖湖，傳說，它是由仙女幻化而成的，就像一條閃耀的藍色絲帶蜿蜒在高山之間，四周的雪山、牧場、溫泉、野生動植物等，則是構成這幅畫一般風景的最佳配角。
▲大昭寺金色的屋頂十分引人注目。（圖／shutterstock.com提供）
西藏有什麼人文建築，是你不能錯過的？自吐魯時期就存在的大昭寺，建築外觀以紅、白兩種色系為主，再配上金色的屋頂相當吸睛，金頂前的金色臥鹿與法輪更是大昭寺重要的標誌。整座寺廟還結合漢、藏、印度和尼泊爾的建築特色，是座令人大開眼界的建築藝術品。出了大昭寺，環繞在四周的八廓街是商販的聚集地，別忘了帶點唐卡畫、藏毯和轉經輪…等道地特色產品回去，這絕對是讓身邊的親朋好友驚嘆連連的紀念品。
▲▼拉薩香格里拉酒店。（圖／喜鴻假期提供）
玩西藏地區，想擁有最充裕的旅遊時間、享受高級的旅宿，跟著喜鴻假期玩準沒錯！在限定西藏行程中，喜鴻假期安排早去晚回的班機，讓你玩好玩滿，途中還安排從成都飛到林芝的班機，為你節省寶貴的旅遊時間。行程中，入住兼具藏族特色與現代時尚的5星級香格里拉大酒店，飯店設有氧吧，帶給你滿滿的元氣；另外，以24小時周到管家服務聞名的瑞吉酒店，也在拉薩設點，喜鴻假期安排入住拉薩瑞吉奢華酒店，讓你感受細緻服務的魅力，享受賓至如歸的住宿體驗。
推薦行程：
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搭青藏鐵路出發大冒險 西藏美景無極限！
文／七逗旅遊網 圖／喜鴻假期、達志影像、shutterstock.com提供
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