ZAKUZAKU棒棒泡芙將首度前進桃園　2/2-3/4快閃台茂



▲原味ZAKUZAKU棒棒泡芙。(圖／ZAKUZAKU提供)



旅遊中心／綜合報導

桃園人注意了！來自日本超人氣甜點ZAKUZAKU棒棒泡芙將首度前進桃園，將於2月2日-3月4日快閃台茂購物中心，經典原味加上三款巧克力限定口味「輝金極黑&恬紅漾白&杏仁莓果」棒棒泡芙，以及兩款熱賣冰品「莓果巧可霜淇淋&萌雪棒棒泡芙」全部吃得到。快閃期間天天享優惠「莓果巧可霜淇淋」加購價只要58元、還有「免費吃原味棒棒泡芙」抽抽樂活動。





▲巧克力口味的ZAKUZAKU棒棒泡芙。(圖／ZAKUZAKU提供)

ZAKUZAKU棒棒泡芙於2月2日-3月4日首度前進桃園，在台茂購物中心B2挑空區開設快閃店，並一口氣推出經典原味和三款巧克力限定口味「輝金極黑&恬紅漾白&杏仁莓果」棒棒泡芙，還有去年熱賣只在台北、新竹販售的「莓果巧可霜淇淋&萌雪棒棒泡芙」也一併帶進台茂快閃店，共六款ZAKUZAKU人氣商品，讓桃園的朋友不用北上也吃得到。

快閃開幕首五日買六入組棒棒泡芙(原味或All Star經典巧克力系列)可享「莓果巧可霜淇淋」加購價58元(原價128元)，每人限購乙組，每日限量30組，2月7日-3月4日舉辦抽抽樂活動，購買All Star經典巧克力系列組合可享抽抽樂，100%中獎率，最大獎可享原味棒棒泡芙免費吃。





▲萌雪棒棒泡芙。(圖／ZAKUZAKU提供)



ZAKUZAKU棒棒泡芙台茂購物中心快閃店

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

