求好運、發財金都來這！全台8間超靈驗財神廟懶人包

▲新北烘爐地。（圖／Wisely提供）

旅遊中心／綜合報導

農曆春節即將到來，許多人都會趁著新年到廟宇拜拜祈求平安，在萬事都漲唯薪水不漲的現在，許多人最大心願就是希望能在新年升官加薪發大財，以下就整理出全台8間必拜的財神廟，來廟裡求財運，摸摸金元寶，為新年求個好彩頭吧！

▲松山霞海城隍廟 。（圖／翻攝自松山霞海城隍廟臉書）

松山霞海城隍廟

位於台北市的松山霞海城隍廟是股票族最愛的超靈驗財神廟，廟內除了主祀城隍爺，配祀的五路財神也是有求必應。過去曾發生一件軼事，一名股友無意間拔了財神的鬍鬚，之後便解除股票套牢危機，從今以後，便有許多信徒前來偷拔財神鬍子，造成財神爺的神像嚴重損壞。廟方因應信眾需求，之後在每年農曆三月十五財神誕辰時，會由真人扮財神，讓想摸財神鬍子求好運的信眾在當天摸個夠。

地址：台北市松山區八德路四段439號

金山五路財神廟

「北金山，南竹山（紫南宮）」，說的就是南北兩座最負盛名的靈廟。位於新北市的金山五路財神廟，「求三寶、得三寶」在這裡可以求開運金，使錢滾錢；擲得聖筊，還可獲得第二寶「財寶袋」；依照職業拜過文財神或武財神後，於聚寶盆內放上名片，就可以讓財神爺加持，讓財氣滿盈，旺旺旺！

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

▲新北烘爐地是知名求財廟宇。（圖／Wisely提供）

中和烘爐地

新北市中和區的烘爐地為24小時開放的正廟，登上台階後還可俯瞰台北盆地，美麗的夜景也是這裡的特色之一，因此夜裡還是會有香客前往，人潮絡繹不絕。烘爐地以巨大土地公神像當地標，尺寸甚至是全台之最！

地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號

▲台中廣天宮財神開基祖廟。（圖／翻攝自台中廣天宮 財神開基祖廟臉書專頁）

台中武德廣天宮

位於台中的武德廣天宮主神為五路財神，每年財神誕辰會湧入大批信眾，爭相向財神爺祈求「發財金」、「補運錢」。另外，廟裡還有「黃金發財蛋」，將發財蛋的蛋殼剝去，等於將厄運剝除，大口吃下它，助你平安順利發大財。

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

▲南投竹山紫南宮。（圖／記者謝孟儒攝）

竹山紫南宮

主祀土地公和土地婆，南投竹山紫南宮，求財靈驗事蹟多，是求財者必去的靈廟。竹山紫南宮除了發財金，想求得好運氣絕不能錯過正殿內的「金雞」，據說金雞全身上下不同部位都代表著不同好運，南德來一趟一定要從頭摸到尾阿！

地址：南投縣竹山鎮大公街40號

▲嘉義新港奉天宮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲嘉義新港奉天宮虎爺錢水。（圖／記者蔡玟君攝）

嘉義 新港奉天宮

新港奉天宮是當地人心目中非常重要的廟宇，也是台灣著名的媽祖廟，來這裡除了祭拜媽祖外，另一大特色是新港奉天宮是少數將虎爺供奉於桌上的廟宇，可說是全台金虎爺的大本營，虎爺前方更設有「錢水」，民眾拜完虎爺後，可以拿一旁的夾鏈袋裝錢水和錢母依照指示回家在自己的財位上供奉，此外只要年滿20歲，並獲得聖筊，就可以獲得600元的虎爺發財金，是嘉義地區求財必去廟宇。

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

▲南鯤鯓代天府。（圖／翻攝自南鯤鯓代天府臉書專頁）

台南 南鯤鯓代天府

位於台南的南鯤鯓代天府，不僅歷被列為國定二級古蹟，更被選為「米其林旅遊綠色指南」三星級景點，打敗阿里山和日月潭，成為南台灣的必遊景點之一。南鯤鯓代天府還有個求財秘密武器，位在正殿後有塊全台唯一用咾咕石砌成的牆壁，被稱作「九五至尊金錢壁」。金錢作九五排列，枚枚相疊，塊塊相扣，就像「錢錢相扣」一樣。只要手摸著石牆，嘴裡唸著需要的金錢數目，一路沿著牆壁摸過去即可，據聞非常靈驗。

地址：台南市北門區鯤江里976號

▲車城福安宮開基福德正神祖廟。（圖／翻攝自車城福安宮開基福德正神祖廟臉書專頁）

屏東 車城福安宮

屏東墾丁的車城福安宮，歷史悠久，分靈各處的土地公多到數不清，每年都會有各地土地公「大團圓」的祭典。福安宮裡還有一個耗資600萬建造的金爐，會把金紙吸進爐內，更因此得到「神明點鈔機」的暱稱，相當特別。

地址：屏東縣車城鄉福安路51號