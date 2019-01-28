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3層樓高旋轉蛋糕溜滑梯！六福村3大新打卡點、泡泡夢境30日登場

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▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲六福村春節推出全新3大打卡點。（圖／記者于佳云攝）

記者陳涵茵／綜合報導

六福村今年春節祭出全年最低優惠，且推出全新3大打卡點3大表演，以「公主的泡泡夢境」為主題，推出神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉蛋糕溜滑梯等全新奇幻的必拍景點，1月30日正式揭開序幕。

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲泡泡夢境。（圖／六福村提供）

將五彩泡泡與阿拉伯皇宮主題村結合，踏入皇宮之前的大門口兩座泡泡神燈就超吸睛，高三公尺的玻璃巨型水晶球就坐落皇宮區內，泡泡內有縮小版阿拉伯皇宮與棒棒糖，水晶球內裝置五彩小球營造出大小泡泡繽紛飛舞的畫面。最大新亮點為全台最大高8米近三層樓旋轉蛋糕溜滑梯，官方表示目前正在趕工中預計2月1日登場。

此外，遊行40周年慶推出生日萬花筒，繽紛歡樂的氣氛中，讓遊客在泡泡的夢境裡，慶祝每一次的相遇。阿拉伯皇宮魔幻劇場將上演全新劇碼幸福的祕密，皇宮內還有與觀眾互動交流的大型表演七彩超乎想像的奇幻泡泡秀，泡泡達人孟享揮出單顆巨型泡泡、還有夢幻泡泡雨，有如置身於奇幻世界般。

▲六福村。（圖／六福村提供）

▲公主夢幻變裝間。

官方特別為12歲以下孩童的家庭規畫「公主夢幻變裝間」，請來專業造型師為孩子精心打扮，小朋友搖身變成夢寐以求的公主、王子，享有特別禮遇、專屬行程，還能加入園區內最受歡迎的華麗遊行隊伍、獲得公主認證徽章，讓孩子真正走進童話世界。

六福村
地址： 306新竹縣關西鎮60號

關鍵字： 六福村旅遊 親子旅遊 樂園旅遊

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