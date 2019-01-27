賞夜景不花錢！新北3處景觀橋浪漫點燈　情人節約會新景點

▲新月橋、星光橋、辰光橋情人節浪漫點燈。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

新北又多了夜晚的約會新景點！為迎接金豬年與西洋情人節的到來，即日起於辰光橋、新月橋及星光橋等3座河濱公園景觀橋多了浪漫光雕裝飾，光雕以盼望、定情及幸福等主題營造河濱公園浪漫光廊，展期至108年3月17日白色情人節止為期51天。

▲辰光橋大型地景夜晚會發光。



位於三重區辰光橋下方的大型地景吹泡泡少女面積約6,000平方公尺，以簡單的線條描繪少女在草地上吹出愛心泡泡圖騰，因應情人節的到來，再加碼點亮3顆愛心，分別以圓球花燈、風車花燈及玫瑰花燈點綴其中，代表著少女甜蜜、飛揚與浪漫3種心情，在辰光橋旁盼望命定的戀人。

▲星光橋彩虹隧道。



連接板橋與新莊的新月橋觀景休憩平台上，將板橋端的「風之律」平台與新莊端的「曲之藝」平台，周邊護欄以粉紫菱格圖案延伸至橋拱，其中點綴著溫暖的愛心燈片，以浪漫的氛圍迎接著前來新月橋的情人，Q版的KISS娃娃在夜裡散發粉紅泡泡。

▲新月橋花園。



此外，位於汐止的星光橋鐵馬驛站旁有座彩紅拱門，玫瑰金燈飾串連起拱門成為通往幸福的隧道，就讓雨過天青的彩虹，見證愛情長跑最終的幸福。辰光橋、新月橋及星光橋等3處情人節光環境每天點亮時間為17時30分至22時30分，適合情人夜晚漫步浪漫小約會。