▲ 春節最長9天連假！九份交通管制規則及停車攻略看這裡。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

春節連假高達9天，許多民眾也趁這機會外出旅遊。九份地區由於鄰近市區，又有山海景點，每年吸引國內外大量旅客到訪，為此，瑞芳警分局特別規畫了春節期間連續假期加強交通管制計畫。

警方表示，春節期間由於加入了新九號大型停車場，警方針對地區大型停車場停車空間再加以調配，讓民眾在連續假期期間，可以有更多的停車空間可供使用，而享有交通便利性及更好的旅遊品質。

▲ 春節最長9天連假！九份交通管制規則及停車攻略看這裡。（圖／瑞芳警分局提供）

連續假期金瓜石、九份景點交通管制措施：

遊客開車前往金瓜石、九份地區，警方每天將視實際交通狀況採取機動交疏，在車流量順暢前提下，僅管制遊覽車、中型巴士等大型車輛停放於山腰的九號、新九號停車場，及山腳下的水湳洞停車場，讓旅客轉搭接駁公車進入金、九地區，其他自小客車輛自由通行。

當九份地區的台陽停車場等大型停車場停車量達8成時，開始實施交通流量疏導管制，針對小型車上山實施管制，車輛將引導至九號停車場及水湳洞停車場停放，讓民眾轉搭接駁公車。

若遊客持續進入，停車空間不敷使用時，為了遊客及車輛行的安全，警方便採取擴大交通流量疏導管制，全面禁止車輛進入，僅開放公車等公共運輸車輛進入九份地區，直到車流量舒緩為止。

同時，瑞芳警分局也呼籲民眾，1、因山區道路蜿蜒，請遊客加強行前車輛保養及維修，避免車輛拋錨路中，影響車流。2、請遊客多利用小客車共乘及大眾運輸系統往返。3、東北角地區易受東北季風影響為多雨地帶。請遊客隨時注意收聽電視廣播有關交通狀況及氣象報導，掌握情況。這樣才能「快快樂樂地出門，平平安安地回家！」



金瓜石、九份地區停車場規劃：

（一）汽車停車場：可停放小汽車計約810輛。

1、勸濟堂停車場：可停放小汽車約50輛。

2、隔頂停車場：可停放小汽車約50輛。

3、福山宮停車場：可停放小汽車約20輛。

4、9號停車場：可停放小汽車約200輛。

5、水湳洞停車場：可停放小汽車約400輛。

6、台陽停車場：可停放小汽車約210輛。

（二）大型車停車場：可停放大型車計約380輛。

1、九號停車場：可停放大型車約100輛。

2、新九號停車場：可停放大型車約80輛。

3、水湳洞停車場：可停放大型車約200輛。