北漂返鄉青年！洪榆橙推薦高雄鳳山小散步3景點

從鳳山做起，把藝文氣息慢慢找回高雄 ~ 洪榆橙

生長於屏東的榆橙，和許許多多的南部孩子一樣，畢業後就留在北部討生活。從小就喜歡藝術的她，在公關公司工作幾年後，體內蜷伏已久的藝術魂覺醒，於是考上北藝大藝術管理研究所進修，並在指導老師的引薦下進入國藝會從事藝術行政工作，一晃眼就是7年。順遂的求學、工作經歷，讓她感到自己或許一輩子都不會離開台北。

生活不在遠方

因為照顧家人的需要，加上自己也想嘗試看看更具開創性的工作，於是回到南部。對許多人而言，美好的夢總存在於遙遠的他方，但對榆橙來說，美好存在於每個認真的當下。尤其在大東文化藝術中心、衛武營國家藝術文化中心陸續在鳳山區落腳後，鳳山搖身一變成生活感與藝文感兼具的地方，處處令人充滿驚奇。

賦予老城新魅力

於是她開始發揮先前在公關公司與國藝會的行銷宣傳長才，辦活動、做文宣、畫地圖。把當地年輕人聚集起來，跟著社區阿姨學做眷村菜，和老師傅學木工⋯以各種方式重新探索自己居住的城市。還把日本插畫家、香港藝術家、作家詩人找來駐村，運用鳳山在地素材創作。過程中接觸到不少當地職人及充滿良善概念的商品，也開啟了她經營選品平臺的契機，讓消費者能以實際行動支持。

回到南部後 ，她觀察到自己不但看展、看表演的機會變多，與自然的關係親密了。喜歡種植物、開始嘗試自己動手做東西，也更能觀察到周遭環境細微的變化。目前依舊專注於策展、辦活動、編輯刊物工作，偶爾也轉換角色受邀到異地駐村。本著自己一直以來熱愛藝術的那份初衷，持續將美好的事物轉化成易於讓別人理解的感動，並一直努力勇敢向前衝。

北漂返鄉青年～洪榆橙

到台北念書、工作的屏東人。2012年遷徙高雄鳳山，參與了「文創設計人才回流駐市計畫」，陸續創立可萊歐小商行與日青創藝工作室。聚集一群當地年輕藝文工作者推出鳳山漫遊地圖，凝聚一股不可小覷的在地活力，為舊城創造藝文新氛圍。

鳳山區小散步路線

鳳山溪緩緩地流，見證了小城輝煌的歷史。清朝時為重要航運樞紐，至今留存許多歷史建築與古蹟，而打鐵街、三民路家具街，更讓人一窺先民生活面貌，遊晃古蹟名勝，再找間藝文味咖啡簡餐歇歇腳， 再到中華夜市品小吃、喝青草茶，完成一趟悠哉的老城半日遊。

重溫簡樸生活的滿足與平靜，體會最道地的台灣工藝能量

三民路佛具家具街

鄰近當地信仰中心雙慈亭、龍山寺兩座古廟的三民路，隨處可見擺滿雕工細緻的供桌、佛像、燈具，古色古香的佛具店。以及品項眾多，同時也提供手工訂製的家具行。

漫步在十足生活感的老街上，號稱每天做1,000個伏地挺身，擁有好身材的製匾專家吳崑章師傅，打赤膊坐在門前聚精會神地刻著匾額，原來雙慈亭的匾額就是出自他手；

竹籐屋的蘇憲祥老師傅編製著精美的竹椅，他說年輕的時候一天可做24張，現在只能做4張了。

而位在雙慈亭對面的有成玩具行，還買得到濃濃懷舊味的彈珠、陀螺、尪仔標，據說當地人會買來祭祀三太子用；玩具店隔壁就是掛滿琳瑯滿目燈籠的嘉成三代燈籠行。濃濃懷舊味的三民路，處處可見台灣職人精神與傳統工藝之美，這些透過手工技藝結合的生活用品，使人重溫了簡樸生活的滿足與平靜，也體會到了最道地的台灣工藝能量。

地址｜高雄市鳳山區三民路

營業｜約9:00∼21:00