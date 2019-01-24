愛吃沒負擔　agnès b. CAFÉ新推6款甜點全採用減糖配方



▲agnès b. CAFÉ全新法式小泡芙。（圖／agnès b. CAFÉ提供）

旅遊中心／綜合報導

agnès b. CAFÉ推出新品了！全新法式小泡芙及5款蛋糕選用法國頂級原物料，每日手工新鮮製作，全面減糖配方更清爽無負擔，滿足所有甜點愛好者的味蕾。

採用Agnès女士家傳配方的法式檸檬塔，以不同品種的檸檬，取用萊姆的香氣與檸檬的酸，呈現清香爽口的經典滋味。全新推出的法式小泡芙，外層覆蓋波蘿皮，選用法國進口T45麵粉為主原料，以新鮮香緹奶油為內餡，內餡則香甜滑順，有巧克力、榛果、鮮奶油三種口味，精緻小巧的六入組合適合午茶時光。





▲法式檸檬塔。（圖／agnès b. CAFÉ提供）





▲agnès b. CAFÉ荔枝玫瑰水果塔（圖／agnès b. CAFÉ提供）



芒果香草慕斯蛋糕以分子料理為概念，選用法國進口果泥，展現芒果的不同面貌，切開蛋糕滿滿的芒果果泥緩緩流；另一款荔枝玫瑰水果塔，入口滿滿的香氣來自荔枝玫瑰卡士達醬，以現泡的荔枝玫瑰茶調和卡士達醬，並選用當季新鮮水果，香氣十足最受女性喜愛。

咖啡巧克力蛋糕側面可見層次分明，為呈現不同口感，不同層的甘納許、奶油及蛋糕體等，製作手法及配方皆不盡相同，入口後卻能完美融合，特別加入咖啡酒，顛覆法式甜點甜膩的傳統印象。母親節曾推出的草莓芭芭露亞蛋糕，因大受好評此次同步成為常賣商品。