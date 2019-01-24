想出國又想感受亞洲年節氣氛！馬來西亞5大春節喜氣景點

▲峇峇娘惹（Baba-Nyonya）為馬來西亞稱土生華人。（圖／馬來西亞觀光局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

九天的農曆春節連假，不想待在台灣又想感受年節氣氛？那就到馬來西亞檳城吧，自除夕起有一連串的慶祝活動，燈飾、煙火、廟會、舞龍舞獅到熱氣球等，在這照樣有傳統的華人過年習俗，卻有不同的種族多元融合異國風情，很適合度過喜氣年假。

1.僑生博物館

▲僑生博物館是兩層樓的建築，亮眼的外觀加上金漆雕刻，是檳城最美麗的建築物之一。

喬治市（George Town）有一座豪華的華人百年古宅「僑生博物館」（Pinang Peranakan Mansion），富麗堂皇、美侖美奐的外觀與裝潢增添了新年喜氣，春假很適合到此一遊。僑生博物位於奢華峇峇娘惹（Baba-Nyonya）是過去華人富商鄭景貴的官邸，蘋果綠的外觀獨特搶眼，內部裝潢精雕細琢各角落都好拍，都完美的融合了中西方文化，包含進口了歐洲的建材器具等，其傢俱都完好保存，展出的藝術品、古董和收藏品也有千餘件，值得細細感受百年古宅昔時風華韻味。

2.極樂寺春節燈會Kek Lok si Display of Lights

▲極樂寺春節燈會絢麗燈飾點亮夜空。



每年人潮都絡繹不絕的極樂寺春節燈會，今年已是第38屆，將於2月4日除夕開始舉行到2月19日，遊客到這座有125年歷史的寺廟參拜祈福外，晚上7點後可以欣賞到絢麗壯觀的燈飾，總計有超過1萬盞的LED燈共同閃耀。

3.己亥年檳城廟會Penang CNY Celebration 2019

這個節日活動將於2月9日（農曆初五）下午4點至晚上11點在喬治市世界文化遺產古蹟區舉行。現場將會有表演、展覽和工作坊，來推廣喬治市的遺產和藝術，傳承檳城的迷人文化。

4.第七屆萬腳蘭蛇廟廟會7th Ban Ka Lan Snake Temple CNY Culture Celebration 2019

▲檳城萬腳蘭蛇廟。



位在檳城萬腳蘭的蛇廟以有數條蛇盤繞在祭壇上及廟的其他地方為名，每年都會舉行「請火儀式」，來預測檳城經濟前景。今年將於2月9日晚上6點登場，還有美食攤位、展覽和文化舞蹈等精采表演。

5.檳城熱氣球嘉年華Penang Hot Air Balloon Fiesta

▲檳城熱氣球嘉年華夜晚還有煙火。



檳城熱氣球嘉年華將於2月9日及2月10日為期兩天在喬治市的馬球場Padang Polo舉辦，早上7點開始多達15顆來自各國的熱氣球將會共同展示，還有親子活動、創意工作坊等可以參與體驗，夜晚還有煙火秀可看。