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兩隻小豬五色彩繪稻、可帶毛小孩入園　屏東熱博29日登場

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▲2019屏東熱帶農業博覽會,彩繪稻田。（圖／屏東縣政府提供）

▲2019屏東熱帶農業博覽會將於29日開園。（圖／屏東縣政府提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

2019屏東熱帶農業博覽會將於29日開園展期20天，今年共規劃設置瓜果長廊、迎春花海、水產館及水果樂園等27個特色主題區，每年最吸睛的彩繪稻田搭配豬年主題，種出雙豬提燈及百步蛇等圖騰，另外，現場還可以帶寵物入園，且通通免門票。

▲2019屏東熱帶農業博覽會,彩繪稻田。（圖／屏東縣政府提供）

▲縣長潘孟安與吉祥物陽寶。

27個特色主題區，包含彩繪稻田、瓜果長廊、迎春花海、靚彩魚love區、汪汪綠樂園、香草區、青草特作、夢境盆栽區、夢想市集、馬場體驗等。其中彩繪稻田是每年的重頭戲，本次彩稻田使用國產彩稻品種，共有紫、白、黃、黑、綠5色，結合傳統農業與現代科技3D轉圖定位及種植，製作出兩隻可愛小豬的彩繪稻作，民眾站上景觀台就能眺望整幅彩繪稻。

▲2019屏東熱帶農業博覽會,彩繪稻田。（圖／屏東縣政府提供）

▲豬年應景彩繪稻田。

汪汪綠樂園內每日安排像是狗狗美容、鮮食教學、狗狗聚會、訓犬教學等不同活動，讓愛寵物的遊客也可以帶著毛小孩一起同樂，適合親子同遊也適合養寵物一家出遊，活動至2月17日止除夕當日休園，免門票入場，今年台灣燈會主場在屏東會接連於2月19日登場，遊客可安排那週間出發屏東把彩繪稻、花海、燈會一次玩遍。

2019屏東熱帶農業博覽會
日期：1月29日起至2月17日
費用：免門票

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 屏東旅遊 彩繪稻田

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