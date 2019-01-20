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超「鱻」上菜！台灣燈會30年首推「在地特色餐」　必朝聖店家一次看

點評：看起來很不錯喔～
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▲▼台灣燈會特色餐。（圖／觀光局提供）

▲「台灣燈會30周年限定餐」澎拜上菜！（圖／交通部觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

澎拜上菜！2019台灣燈會即將在屏東東港登場，集結各方巧思與創意，在台灣燈會史上首度推出「台灣燈會30周年限定餐」，由《東港三寶》領鮮，期望讓這座漁產豐富、人情溫暖的南部小鎮，熱情款待饕客佳賓，交通部觀光局提醒遊客，除了追燈，記得不忘嚐鮮！

觀光局表示，屏東東港以漁業為主，全年漁貨價值超過新台幣30億元，高居全國第2名，尤其《東港三寶》櫻花蝦、鮪魚和油魚子更是享譽全台，此外，東港也是迎王平安祭典所在地和赴小琉球的出海口，加上風景優美的大鵬灣、2019台灣燈會燈區、東港領鮮美食，屏東東港已經準備好要迎接各方遊客的到來。

觀光局表示，為迎接這場燈會盛宴，集結各方巧思與行銷創意，台灣燈會史上首度的「燈會限定美食」因應而生，光是有關燈會餐之設計物就趨近百種，從美食地圖、食物插牌、打卡框、圍裙、蝦子與鮪魚頭套、環保餐具、餐墊紙等應有盡有，而美食料理以《東港三寶》為主，並聯合了東港的19家餐飲、伴手禮、小吃與民宿業者共襄盛舉。

▲▼台灣燈會特色餐。（圖／觀光局提供）

▲每道燈會餐都有其名字，讓人印象深刻。（圖／交通部觀光局提供）

觀光局補充，燈會餐的每道菜取了應景又令人垂涎欲滴的名字，如《鵬程萬里糖醋魚》、《南瓜燈籠海鮮盅》、《節慶元宵扁魚白菜》、《櫻花蝦冰淇淋鹹鬆餅》、《櫻花蝦蛋糕捲》、《三隻小豬握壽司》、《莓花豬豬冰》和口味獨特的櫻花蝦珍珠飲料等創意料理，以及雙糕潤等傳統點心，一次挑逗民眾味蕾神經。

如果要更清楚這次燈會美食的內容，觀光局提到可以至台灣燈會網站的旅遊資訊美食區查詢，若要隨興一點，可以選擇到東港的海鮮一條街的復興路或華僑市場一帶祭旅客的五臟廟，會不難發現合作的餐廳在門口擺放燈會餐資訊的立牌，並更新了印有中、英、日文的菜單，老外來嘛ㄟ通，小鎮徹底改頭換面，希望讓口碑傳出去、人潮湧進來！

待吃飽喝足了，觀光局建議造訪海產豐盛的華僑市場挑選海鮮，再漫步於富有南洋風味的大鵬灣區與走訪香火繚繞的歷史古蹟東隆宮，祈求一年的平安，晚上有特色民宿歇息，一睡醒來再吃一頓鮮味十足、物超所值的早餐飯湯，回程再帶一點東港名產雙糕潤等伴手禮回家，身心靈必然滿載而歸。

▲▼台灣燈會特色餐。（圖／觀光局提供）

▲2019台灣特色餐店家資訊。（圖／交通部觀光局提供，點我放大

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 2019台灣燈會 屏東燈會 屏東旅遊 南臺灣旅遊 30周年限定餐

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