ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

國際級光雕登台、太空裝置藝術！北台灣不可錯過的4大燈節

ETtoday旅遊雲

▲▼「Luminarie光雕裝置藝術展」 。（圖／業者提供）

▲Luminarie光雕裝置藝術展即將來台。（圖／業者提供）

旅遊中心／綜合報導

迎接農曆新年和元宵節，台灣各地的盛大燈會和燈節蓄勢待發，而除了今年位在屏東的台灣燈會，其他地區也搬出各具特色的活動應景。《ETtoday新聞雲》就整理了北台灣不可錯過的4大元宵活動，除了傳統中見創新的藝術燈節，還有國際級的盛大展演登陸，絕對是讓人目不暇給的元宵。

▲台北燈節豬寶。（圖／台北市政府提供）

▲台北燈節豬寶。（圖／台北市政府提供）

2019台北燈節

今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。此外，今年的燈節主角豬寶也首度曝光，可愛造型準備萌翻全場。

時間：2月16日至2月24日
地點：西門紅樓前廣場至行旅廣場周邊

▲▼「Luminarie光雕裝置藝術展」 。（圖／業者提供）

▲國際級藝術燈展降臨台北。（圖／業者提供）

2019台北光之饗宴

台灣也有國際級的點燈活動了！今年大年初一至元宵節 (2/5～2/19)共計15天期間，全聯將與台北市政府合作，首度正式引進在歐洲、美國、日本等地做為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，現場除了233,990顆LED燈泡堆疊出的華麗盛大光雕，同時在貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂的陪伴下，參觀民眾將可進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。

時間：2月5日至2月19日 假日下午6點至晚上10點、平日下午7點至晚上10點點燈
地點：仁愛路四段、仁愛路四段逸仙路口、市民廣場三大區域

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園燈會吹童話風。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

2019桃園燈會

2019桃園燈會將於2／12-2／24在南崁溪沿岸登場，沿著8公里長的南崁溪水岸設置璀璨燈飾，以「童話」為主題進行4大燈區設計，共計設置超過40組以上的特色燈組，包含阿拉丁神燈、綠野仙蹤、胡桃鉗及愛麗絲夢遊仙境等著名童話元素，更結合童話故事與桃園各項建設製作花燈，呈現桃園各項發展及建設。

時間：2月16日至2月24日
地點：南崁溪水岸

▲新竹過好年藝術燈節。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹過好年主燈太空豬。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹過好年藝術燈節。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹過好年藝術燈節25日登場。（圖／新竹市政府提供）

2019新竹過好年藝術燈節

「2019新竹過好年」以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，而今年的主角八公尺的「太空豬」主燈也已經登陸城門，25日起以《探索》為主題的藝術燈節正式開展，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品登場，要將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道。

時間：1月25日下午6時起
地點：新竹東門城、護城河周邊

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 台灣特色 台北市旅遊 新竹旅遊 桃園旅遊 燈節 燈會

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣第一座室內常溫滑雪場！

台南新開火鍋不限時吃到飽！

紫藤隧道、採草莓！台南隱藏景點

台北「巨型史迪奇」限定店超好拍

大魚的祝福拆圍籬21日正式啟用

未開幕先紅！彰化純白歐式建築

山本漢堡排「買一送一」還有4天

一條路攻略台中后里9景點！

桃園異國風玫瑰迷宮　入園免門票

太魯閣過年推3條免費遊園專車

熱門行程

最新新聞更多

BBC、CNN將首度來朝聖台灣迪士尼

屏東眷村老屋改建　榻榻米上喝咖啡

北台灣不可錯過的4大燈節

暖心又暖胃！中壢古早味小吃

超微醺！木柵在地私房後花園秘境

台灣燈會30年首推「在地特色餐」懶人..

台中藍色公路盡頭超親民甜點店

注意！超萌大型生物出沒在八里

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366