國際級光雕登台、太空裝置藝術！北台灣不可錯過的4大燈節

▲Luminarie光雕裝置藝術展即將來台。（圖／業者提供）

旅遊中心／綜合報導

迎接農曆新年和元宵節，台灣各地的盛大燈會和燈節蓄勢待發，而除了今年位在屏東的台灣燈會，其他地區也搬出各具特色的活動應景。《ETtoday新聞雲》就整理了北台灣不可錯過的4大元宵活動，除了傳統中見創新的藝術燈節，還有國際級的盛大展演登陸，絕對是讓人目不暇給的元宵。

▲台北燈節豬寶。（圖／台北市政府提供）

2019台北燈節

今年燈節以「台北台北亮晶晶」為主題，融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，展現西區傳統歷史風華，且今年燈節的範圍也將再擴大，從西門紅樓前廣場，沿中華路至忠孝東路，一路延伸至北門及台北車站旁的行旅廣場。此外，今年的燈節主角豬寶也首度曝光，可愛造型準備萌翻全場。

時間：2月16日至2月24日

地點：西門紅樓前廣場至行旅廣場周邊

▲國際級藝術燈展降臨台北。（圖／業者提供）

2019台北光之饗宴

台灣也有國際級的點燈活動了！今年大年初一至元宵節 (2/5～2/19)共計15天期間，全聯將與台北市政府合作，首度正式引進在歐洲、美國、日本等地做為慶典、跨年活動展出的「Luminarie光雕裝置藝術展」，現場除了233,990顆LED燈泡堆疊出的華麗盛大光雕，同時在貝多芬、柴可夫斯基、布拉姆斯等古典著名交響樂的陪伴下，參觀民眾將可進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。

時間：2月5日至2月19日 假日下午6點至晚上10點、平日下午7點至晚上10點點燈

地點：仁愛路四段、仁愛路四段逸仙路口、市民廣場三大區域

▲▼桃園燈會吹童話風。（圖／桃園市政府提供）

2019桃園燈會

2019桃園燈會將於2／12-2／24在南崁溪沿岸登場，沿著8公里長的南崁溪水岸設置璀璨燈飾，以「童話」為主題進行4大燈區設計，共計設置超過40組以上的特色燈組，包含阿拉丁神燈、綠野仙蹤、胡桃鉗及愛麗絲夢遊仙境等著名童話元素，更結合童話故事與桃園各項建設製作花燈，呈現桃園各項發展及建設。

時間：2月16日至2月24日

地點：南崁溪水岸

▲新竹過好年主燈太空豬。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹過好年藝術燈節25日登場。（圖／新竹市政府提供）

2019新竹過好年藝術燈節

「2019新竹過好年」以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，而今年的主角八公尺的「太空豬」主燈也已經登陸城門，25日起以《探索》為主題的藝術燈節正式開展，主打科技互動、光電藝術的「太空科幻」大型戶外作品登場，要將護城河岸妝點為最浪漫的太空廊道。

時間：1月25日下午6時起

地點：新竹東門城、護城河周邊